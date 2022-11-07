綠營揭九大詐術 張善政競辦：腫著臉檢討別人 又黑又紅又愛貪

張善政競選辦公室發言人何元楷，（記者李容萍攝）

2022/11/07 16:43

〔記者李容萍／桃園報導〕立法院民進黨團今日舉行「詐騙總顧問，揭露張善政的九大詐術」記者會，指控國民黨桃園市長候選人張善政過去的言行總結，根本是詐術、騙術大集合，對此，張善政競選辦公室發言人何元楷回應，民進黨的指控實為「九大抹黑」，在攻擊張善政的當下，卻完全忘記桃園市長鄭文燦的親信，也是前市府經濟發展局長朱松偉，過去任內涉貪污被判13年有期徒刑。何直批，「民進黨又黑又紅又愛貪」。

張善政今日下午赴楊梅埔心地區徒步掃街受訪表示，他覺得民進黨開這種記者會，用這種莫須有的罪名，真的是看低台灣人的智慧。

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張善政說，他也要提醒，鄭文燦有位親信叫做朱松偉（前桃園市政府經濟發展局長），被依貪汙詐欺的罪名判了13年有期徒刑，這才是貪汙的門神，誰在詐欺市民，現在應該要很清楚了。

朱松偉於經發局長任內被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對方送到局長室分贓，被依貪汙、詐欺等罪判13年徒刑。

何元楷指出，鄭文燦的前部屬朱松偉，被以貪污、詐欺等罪起訴，被判13年有期徒刑，高院法官甚至問朱松偉說「當人家金庫還是提款機？」民進黨無視鄭文燦的親信貪污，市府政風敗壞，而為了選舉利益不斷攻擊張善政，對此選舉手段替桃園市民感到非常痛心與失望。

何元楷提到，蔡英文總統任用黑道當國策顧問，鄭運鵬嘴巴喊抗中卻大賺人民幣，鄭文燦親信貪污被判刑，民進黨真是「又黑又紅又愛貪」，檢討別人的同時，卻讓他們的臉腫得不像話，可說是腫著臉檢討別人」。

何元楷強調，現在民進黨進行「每日一黑善」策略，相信桃園市民已經受夠了這種負面選舉模式。選舉剩不到3週，希望民進黨不要深信旁門左道的選舉模式，回歸正軌，還給桃園一個乾淨的選風，不要把民進黨的「髒」帶來桃園。

綠營揭九大詐術，張善政（中）回應，直指民進黨用這種莫須有的罪名，真的是看低台灣人的智慧。（記者李容萍攝）

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