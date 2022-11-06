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    拋3理由支持鄭運鵬 林飛帆喊話桃園人：拒絕重演2018高雄惡夢

    民進黨副秘書長林飛帆提出支持鄭運鵬的3個理由。（資料照）

    民進黨副秘書長林飛帆提出支持鄭運鵬的3個理由。（資料照）

    2022/11/06 16:27

    〔記者陳昀／台北報導〕桃園市長選情持續呈現藍綠膠著，民進黨副秘書長林飛帆提出支持鄭運鵬的3個理由，表示自己實在難以想像國民黨候選人張善政當選，把4年前前高雄市長韓國瑜治理高雄的模式帶來桃園，將會是什麼樣的場景？這次選舉就是就是「韓國瑜式的唱衰桃園」對上「珍惜光榮蛻變的桃園」，呼籲大家延續光榮，拒絕2018高雄惡夢在桃園重演。

    林飛帆提出的3個理由包含延續光榮，珍惜桃園人8年來讓城市蛻變的共同努力，還有拒絕2018高雄惡夢在桃園重演，不讓張善政有機會在桃園復刻韓國瑜的高雄治理模式，最後是把握桃園在國際供應鏈的關鍵地位。

    林飛帆強調，要把握桃園在國際供應鏈的關鍵地位，必須讓有協調力且早就在協助產業佈局投資桃園的鄭運鵬來接棒鄭文燦；他也分享鄭運鵬在本報的投書，內容提及各縣市甚至世界各國都在積極爭取的台積電奈米最先進製程投資落腳桃園，對桃園的重要性，以及對台灣經濟產業安全的重要性。

    林飛帆指出，未來8年、10年，不只是桃園發展的關鍵契機，也是建構台灣產業供應鏈韌性的關鍵時機，鄭運鵬和現任市長鄭文燦，一個在立法院，一個在桃園市府。他們看見產業需要，看見打造桃園成為國際供應鏈重鎮，對台灣的重要性，因為他們努力協調、整合各部會，替台積電排除投資障礙。

    最後林飛帆強調，這次桃園的選擇其實很單純，就是「韓國瑜式的唱衰桃園」對上「珍惜光榮蛻變的桃園」，再過20天就要投票，希望桃園市民一起做出對這座城市最好的決定。

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