控張善「蹭」九大詐術 民進黨團：選舉才來虛情假意

立法院民進黨團今舉行「詐騙總顧問，揭露張善政的九大詐術」記者會，指控國民黨桃園市長候選人張善政過去的言行總結，根本是詐術、騙術大集合。（記者謝君臨攝）

2022/11/07 13:19

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一大選倒數19天，立法院民進黨團今（7）日舉行「詐騙總顧問，揭露張善政的九大詐術」記者會，指控國民黨桃園市長候選人張善政過去的言行總結，根本是詐術、騙術大集合，包括張成為詐騙黨的總顧問；有能力時不幫桃園市，選舉才來虛情假意；農委會5736萬元研究計畫爭議等，且很多都是現在進行式。

民進黨團幹事長羅致政表示，這段時間張善政在桃園種種的言行，揭露其詐騙本質，黨團今一一檢視其九大詐術。第一，「無心無意，桃園陌生人」，對職棒了解的朋友們都知道，主場穿著的球衣是淺色，但張於5日出席樂天桃猿隊的主場賽事，卻穿客場的紅色球衣，顯示其對棒球無心了解，要蹭熱度還蹭錯。

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羅致政指出，第二，「亂開芭樂票，未當選就跳票」，中職總冠軍賽現正開打，張善政稱選舉行程很滿，選完就陪桃園人看比賽，但這註定會跳票，因為即便打到最後第7場，最慢在13日就結束，但選舉是26日，連這麼簡單的球賽支票都會跳票，更不要講很多對於市政的支票，最後可能也是隨便呼嚨。

「第三，人前冷淡，人後熱絡」，羅致政說，張善政稱自己和中華民族致公黨、經濟黨僅是禮貌性致意，秀才人情紙一張，但其背後卻熱絡緊密；就此觀之，張會否選前和選民裝熱絡，積極拉攏關係，選後又變一張臉，騙到手就變臉？

民進黨團副幹事長黃世杰表示，第四，「背書假藥，民眾受害」，張善政2019年去參加賣假藥的論壇，還幫論壇發聘書給講師，深度參與賣假藥的現場，導致民眾受害，現在卻撇得一乾二凈，說只是一張合照。

黃世杰說，第五，「參選前不熟，選舉才來裝熟」，記者會現場同時播放張善政於2016年3月在立院接受總質詢的畫面，直言張當時坦言「對桃園產業不熟」，現在要選舉了，竟利用過去任職Google、宏碁、行政院長的資歷，說只有他有能力引進國際大廠，完全被打臉，民眾不要被騙。

「第六，報告抄襲，裝聾作啞」，黃世杰再提及農委會5736萬元的研究計畫案，強調報告抄襲事證明確，張善政身為計畫主持人，卻裝聾作啞、不聞不問，推給宏碁，然後就是裝死，都和他沒關係，桃園人不能接受沒擔任的市長。第七，「自我吹噓，收割成果」，黃說，該計畫案就算循前人腳步，也不能說是張的功勞。

黃世杰指出，第八，「任內卡關，選舉才來騙票」，針對桃園鐵路地下化工程，張善政在行政院長、副院長任內都沒幫桃園，還發公文要桃園負擔多出來的800億元，結果選舉到了，他竟然說自己非常關心此事，還稱他有貢獻和功勞，但核定時2017年根本已經政黨輪替，有能力時不幫，選舉才來虛情假意。

黃世杰說，最後則是「抹黑桃園，不擇手段」，張善政於8月發的臉書，指控桃園市的埤塘文化在市長鄭文燦上任後，減少300多個足球場的埤塘面積，令人傻眼，結果是拿雲林縣有2個高中生所做的報告，用以抹黑桃園市政績，水準非常低，為政治利益不擇手段，這麼明顯的錯誤至今未道歉。

立法院民進黨團幹事長羅致政（左）、副幹事長黃世杰（右）。（記者謝君臨攝）

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