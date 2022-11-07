不滿遭抹黑買票 嘉市議員候選人王冠鈞搬百萬現金磚當賄選檢舉獎金

王冠鈞今澄清坊間賄選傳言，發誓絕不買票。（記者王善嬿攝）

2022/11/07 13:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉市無黨籍西區議員候選人王冠鈞陣營不滿遭抹黑、栽贓買票，坊間還傳出樁腳已經被逮等傳言，為捍衛清白，王冠鈞今由父母、競選總部榮譽主委吳上明及律師湯光民陪同召開記者會，搬出100萬元現金磚，將以此作為賄選檢舉獎金，宣示他絕不買票的決心。

王冠鈞、王父王昭坤、王母賴嬿伃、吳上明等人今高喊「清白參選、拒絕栽贓」。王冠鈞今舉手發誓「絕不買票賄選」，父母一直告訴他，選舉一時、名聲是一輩子，參選之初就勤走基層、聽取市民建言，要以政見、服務爭取選民支持，不料外界卻有各種抹黑謠言，因此他拿出存款100萬元，留存在湯光民律師事務所，凡有證據證明他、他的父母花錢賄選者，歡迎向司法單位檢舉，只要司法定讞，檢舉人不只能獲得政府檢舉獎金，還能跟律師領這100萬元。

請繼續往下閱讀...

王昭坤說，近幾週外界不斷傳出王冠鈞買票傳言，原本以為清者自清，不理睬就會過去，然而上週末北社尾地區卻傳出王冠鈞樁腳買票被抓，嚴重影響王冠鈞名譽，他已到嘉義市警局一分局報案，請警方追查。

湯光民表示，散播不實謠言指控候選人花錢買票，已經涉及「刑法」毀謗罪，散布不實事項可處1年以下有期徒刑，及公職人員選舉罷免法的意圖使候選人不當選，最重可判處5年以下有期徒刑，競選總部如發現有人散播謠言，將到嘉義地檢署提出告訴。

嘉市西區議員候選人王冠鈞搬出100萬元現金支票，做為檢舉獎金自清。（記者王善嬿攝）

嘉市西區議員候選人王冠鈞（左二）今開記者會澄清賄選傳言。（記者王善嬿攝）

王冠鈞（左）將100萬現金支票交給律師。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法