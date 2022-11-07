侯友宜團隊置入性行銷無孔不入 林佳龍陣營爆料：假路人真演員

民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城（右）今抨擊，國民黨新北市長侯友宜的團隊置入性行銷無孔不入，踢爆某YouTube頻道在網路徵臨時演員，大讚侯團隊整治的五股垃圾山改變有多好，根本就是假路人真演員，要求侯團隊將這部美化五股垃圾山的影片經費是誰出的講清楚、說明白。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/07 12:11

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今抨擊，國民黨新北市長侯友宜的團隊置入性行銷無孔不入，踢爆某YouTube頻道在網路徵臨時演員，大讚侯團隊整治的五股垃圾山改變有多好，根本就是假路人真演員，要求侯團隊將這部美化五股垃圾山的影片經費是誰出的講清楚、說明白。

對此，市府回應說，市府未曾涉及該頻道街訪製作，有心人士無需刻意誤導，亂帶風向。

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李坤城指出，有網友踢爆，某YouTube頻道應徵臨時演員，在五股區接受訪問時說五股垃圾山改變有多好，根本就是假路人真演員，抨擊侯團隊置入性行銷無孔不入。

李坤城直言，相信侯團隊是看中該YouTube頻道的網路傳播能力才與其合作，但他認為，要在網路上徵臨時演員、充當路人說五股垃圾山改變有多好，為侯團隊置入性行銷，也要說清楚這筆經費是新北市政府出的？還是侯友宜選舉辦公室出的。

李坤城除點名侯團隊發言人、新北市政府新聞局長張愛晶要針對經費講清楚、說明白，並強調這是新北市民的納稅錢，侯團隊可以在下雨天找演員去講五股垃圾山整治有多好、行銷五股垃圾山，但也要註明是廣告行銷，並把經費誰出的？花多少錢？說清楚講明白。

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