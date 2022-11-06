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    首頁　>　政治

    綠營批「柯志恩學務長」傷害學權 柯辦：別用政治髒手污辱學生

    民進黨高市議員林智鴻（左一）、李雅慧（右二）、黃雍琇（右一），陪同學生質疑柯志恩任教大學期間曾修法箝制學生言論，柯辦則回嗆政治抹黑。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市議員林智鴻（左一）、李雅慧（右二）、黃雍琇（右一），陪同學生質疑柯志恩任教大學期間曾修法箝制學生言論，柯辦則回嗆政治抹黑。（記者王榮祥攝）

    2022/11/06 17:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員候選人陪同在地高中、大學生，今質疑國民黨高雄市長候選人柯志恩主導校規獎懲修法，箝制學生言論，應為此深刻反省並道歉！柯志恩競選辦公室反嗆綠營政治抹黑，呼籲別用政治髒手污辱學生。

    數位在地高中、大學生今由民進黨高市議員候選人林智鴻、李雅慧、黃雍琇陪同，揭露柯志恩擔任淡江大學學務長時，曾主導該校學生獎懲辦法修正，不准學生自己找記者入校訪問、「否則記申誡」，學生辦活動若被校方認定與申請不符還會「被記小過」。

    另主導學生會選罷法規定，選舉前一天不能從事競選活動，讓學生無法暢所欲言，如此箝制學生言論、集會自由和校內自治權利，簡直「斯文掃地、威權復辟」；柯志恩須為她過往傷害學權所作所為，深刻反省並道歉。

    林智鴻說，柯志恩曾在2015年獲國民黨提名不分區立委後，聲稱「不希望學生會只是打雜、辦活動，而是期許學生會能成為監督學校、提出讓學校更好政策的角色」，結果所作所為證明完全「說一套、做一套」，未來若當選市長，絕對是「會跳票」且「不尊重人權」的失格市長。

    柯辦說明，根據淡江大學淡水校園人員及車輛出入管理要點，「未經核准不得在校方採訪新聞」，是經總務會議通過後修正而成，因公開拍攝與採訪與後續發布新聞，當然會影響師生個人權益（如肖像權，個資保護等），大學自治範疇下，要求媒體入校園至少應「知會校方」，而非放任學生擅自帶記者入校園採訪拍攝。

    有關媒體入校採訪，大專院校普遍要求應透過秘書室、公共關係組等單位接洽，並以總務處作主管校園安全機關，相關採訪規範與學務長角色並無直接關聯。

    另針對淡江大學學生會選罷法一案，雖為學務會議所討論事項，但其內容屬學生自治範疇，柯志恩遭質疑「主導通過」，明顯與事實不符。

    柯辦譴責民進黨議員候選人一再以不實、去脈絡化、不當連結、胡亂臆測、穿鑿附會等方式，企圖對柯志恩進行人格謀殺與政治抹黑，甚至利用學生作為其行使政治操作的工具，對此深感不齒，呼籲別用政治髒手污辱學生。

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