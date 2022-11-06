林佳龍競辦稱余天堅定支持 侯辦︰要投就投好朋友

民進黨新北市長候選人林佳龍選辦發言人李坤城指余天堅定支持林佳龍。（記者翁聿煌攝）

2022/11/06 15:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍總部日前請到余天錄製為林佳龍拜票的電話語音，拜託民眾「市長投給林佳龍，讓新北市長侯友宜去選2024」，引發新北市長侯友宜陣營不滿，雙方為此互槓，侯友宜競選辦公室指余天應該是受到民進黨壓力才錄音，林競選辦公室否認，指余天堅定支持林佳龍，侯辦執行長張其強再回應，「天啊，選舉不要選到只會要老朋友表態啦！要投，當然要投給自己相信的老朋友。」

侯友宜選辦對於林佳龍陣營再次呼籲進行候選人辯論一事，侯辦發言人陳柏翰指出，任何事情，同樣的人、同樣的事，就應該用同樣的標準來檢視。2018年的台中市長林佳龍，一樣是參加了由選委會主辦的電視辯論，為何當時的林前市長理直氣壯，現在的林候選人就大呼小叫。

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「林候選人何苦為難林前市長！」陳柏翰說，不能因為地點不一樣，身分不一樣，就有「雙標」。而且，林佳龍這次登記參選時，同意勾選辯論，這和侯市長的態度一致，會依照現行的規定來進行。

陳柏翰說，任何爭取連任的縣市長，都要兼顧市政，以市政優先。跨區輔選被罰的，大概就只有4年前的林佳龍前市長，成了台灣選舉史上「罰錢市長第一人」。

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