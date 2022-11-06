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    還原余天談侯友宜始末 林佳龍陣營︰投給承諾做4年的人

    民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（左）李坤城，呼籲新北市長侯友宜參加辯論。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（左）李坤城，呼籲新北市長侯友宜參加辯論。（記者翁聿煌攝）

    2022/11/06 15:02

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文、李坤城今天還原立委余天電話請託風波始末，李坤城說，余天並未批評老朋友、新北市長侯友宜，只是認為侯友宜是國民黨2024參選總統的最適合人選，因此勸大家11月26日不要浪費選票投給侯友宜，要投給承諾做4年的林佳龍。

    余天日前透過電話拜票，告訴選民他認識侯友宜已經3、40年，他看起來目前只有侯友宜適合代表國民黨參選2024總統大選，所以要新北市民把票投給林佳龍，侯友宜競選辦公室隨即澄清，「余天是好朋友就不要相害」，懷疑余天是受到民進黨壓力，才錄下這段電話錄音，侯辦請大家堅定支持侯友宜。

    林佳龍陣營今天公布余天的錄音檔，李坤城強調余天並非批評侯友宜，只是告訴大家市長支持林佳龍，讓侯友宜可以去選2024，李坤城說，侯辦開記者會要大家支持侯友宜，完全不否認是否要選2024，「所以余天的話是正確的」，何博文希望侯友宜，誠實面對自己，不要把市民的選票當成自己參選總的籌碼，侯友宜最近更是忙著南來北往，幫外縣市的候選人站台，都是為了2024在做準備。

    李坤城說，台北市3位市長候選人昨天舉辦一場精彩的市政辯論會，但是新北市民只能看到政策說明會，無法看到候選人彼此的交叉詰問，希望侯友宜能同意與林佳龍辯論。

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