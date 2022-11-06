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    中國堅持「動態清零」原因 我官方剖析：疫苗效力不足

    我官方單位內部研析，中共頻繁透過核酸檢測，應是疫苗效力不足時才不得不為的做法。（路透）

    我官方單位內部研析，中共頻繁透過核酸檢測，應是疫苗效力不足時才不得不為的做法。（路透）

    2022/11/06 10:41

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平在二十大發表政治報告時強調，堅持「動態清零」不動搖，引發國際關注中國何時才會結束清零政策。據透露，我官方單位內部研析，中共頻繁透過核酸檢測，應是疫苗效力不足時才不得不為的做法，從中共近期作為觀察，中國滅活疫苗保護力不足，且中國國產mRNA疫苗研發不及。

    為掌握「中共新冠疫苗政策與抗疫模式」，政府相關單位已完成一份內參報告。據分析，中國完成疫苗全程接種人口逾12.6億人，理論上已達到群體免疫，然而中共仍頻繁透過核酸檢測要達到社會全面清零，令人高度懷疑中國國產疫苗的實際效力。

    據評估，中國目前主要仰賴科興和國藥二款國產滅活新冠疫苗，WHO今年1月指出，該二款疫苗雖然可降低Omicron變異株造成的重症和死亡率，但保護力較外國疫苗低。香港大學一項研究發現，與施打兩劑BNT疫苗相比，接種兩劑科興的60歲以上民眾，死於武漢肺炎的機率高於3倍。

    另外，中國科研人員今年6月在「柳葉刀」雜誌發表一項研究表明，接種兩劑國藥疫苗後，幾乎測不出抵抗某些Omicron變異株的中和抗體，而中和抗體是評估疫苗效力的指標之一。

    根據這份報告，值得注意的是，中國第三劑加強針有兩個嚴重弱點：一、高齡覆蓋率不夠高。以中國80歲以上人口約3500萬人估算，還有2千多萬逾80歲老人未接種第三劑。二、即便打了第三劑，滅活疫苗保護力仍不足；據香港大學研究，施打三劑BNT疫苗6個月後有效性77%，打三劑科興僅8%。

    知情官員受訪強調，中國滅活疫苗對變異株較沒效，國產mRNA疫苗又研發不及，更不核准外國mRNA疫苗進口，這是中共當局的重大失誤。現階段中共不會放棄清零政策，因為一放寬可能會有數百萬人染疫死亡，習近平不會允許在第三任「新時代」出現這種情形。

    據幾點觀察，一、中國「動態清零」拖累疫苗接種率，越強力執行清零，疫苗接種率下降速反而增快。二、中國防疫模式成無解的三角難題，保持人口流動並維持動態清零，就須花錢做常態化核酸檢測，但要降低財政支出和維持動態清零，須限制人口流動，若不限制人口流動，就無法維持動態清零，已造成醫療體系崩解、社會動盪不安。

    三、保住烏紗帽成為中共地方官員決定防疫措施的考量，寧願一刀切，也不願制定彈性措施。四、動態清零更嚴重干擾經濟活動和人民日常生活。五、中國相關數據嚴重失真，影響防疫政策的制定與推動。中國許多死亡案例並未接受新冠病毒檢測，被當成一般死亡案件處理，關於肺炎統計的數字也嚴重失真，導致中共當局無法做出精準到位的防疫。

    報告指出，由於中共領導人個人意志堅定，此種抗疫模式在中共二十大至明年3月全國兩會前不會有根本性改變，習近平在二十大連任總書記，明年3月全國兩會後確定連任國家主席，權力基礎鞏固，或將調整防疫模式，以挽救搖搖欲墜的經濟。

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