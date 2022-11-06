指高虹安「選人不選黨」切割柯文哲 柯建銘大讚：暗助沈慧虹

柯建銘盛讚，高虹安終於認清事實，喊出「選人不選黨」，這是明貶林耕仁、暗助支持沈慧虹，天佑新竹。（資料照）

2022/11/06 06:03

〔記者陳政宇／台北報導〕針對民眾黨新竹市長候選人高虹安表示「新竹選民選人不選黨」一說，立院民進黨團總召柯建銘盛讚「天佑新竹」，並指出高虹安終於認清事實，急於切割民眾黨或黨主席柯文哲，明貶國民黨候選人林耕仁，暗助支持民進黨沈慧虹。

韓國瑜昨赴新竹市為林耕仁站台輔選，高虹安4日表示，新竹市選民選人不選黨的概念其實滿多，這次選舉相當白熱化，相信選民會做出正確的判斷。

請繼續往下閱讀...

對此，柯建銘昨晚透過臉書表示，高虹安終於認清事實、喊出「選人不選黨」，自有心證已成、已定，「明示支持」人設專業、認真、有城市治理能力的沈慧虹，天佑新竹，感謝。選舉是政黨之爭，黨和候選人不可能分開的各自爭取選民支持，選舉史上只有無黨籍候選人會喊出選人不選黨。

至於高虹安何出此言？柯建銘評估，高自認自己支持度高於民眾黨，民眾黨已拖累到她的選情，因此急於切割民眾黨？或要切割柯文哲亂發言所引來的災難？或是被切割不得不如此。難道高虹安的唯一靠山是「那個人」？

「那個人」狂罵林耕仁40分鐘之餘還嗆聲「KMT支持林耕仁就是下三濫，來一個打一個」，一個人要打盡KMT，如此選票自來？可靠嗎？

柯建銘也質疑，若說要選人，如何選高虹安？她無所不寄生，引發近10起可能衍生的刑、民事官司之餘，又有「人頭助理」不合法問題疑雲，更涉及詐領助理費之「貪污治罪條例」7年以上刑責。此外，選民最在意的是參選動機及正當性，在「黑白合」下，黃珊珊、高虹安、鍾東錦三位一體全民皆知，這不過是柯文哲選總統的墊腳石，難怪會被林耕仁譏笑在新竹會迷路，良有理也。

「如無民眾黨內鬥爆料，這場選舉林耕仁會無聲平淡走完全程」，柯建銘披露，在一個星期前，林耕仁在選舉策略上面對高虹安的壓力，他一直舉棋不定、進退兩難，周圍輔選人員也搖頭不已。林耕仁突獲至寶爆料之餘，勇猛可見可喜，但高虹安的「選人不選黨」是有弦外之音的。

據此，柯建銘強調，不管選人或選黨，沈慧虹是最佳選擇。沈慧虹八年來與林智堅的努力改變了新竹，所有候選人中只有她「獨具」城市治理能力，也只有她能再創新竹光榮，讓新竹躍升為超級城市。另，總統蔡英文所帶領的執政團隊支持度創歷來新高，與世界民主國家對抗極權中國，在中國二十大後的今天，年底選舉更應用選票支持、守護台灣，讓全世界看到台灣人民意志的展現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法