水月橋旁兔子雕像 鄭朝方：未呈現在地文化意象、看了霧煞煞

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（右）、市代候選人曾玉菱（左）質疑水月橋上的「抓魚兔」的出現是浪費公帑的展現。（鄭朝方陣營提供）

2022/11/05 09:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方陣營表示，竹北剛通車啟用的「水月橋」周邊景觀造景天外飛來一隻「兔子抓魚」，這座雕像被該黨竹北市代候選人曾玉菱質疑是鳳山溪出海口產兔子？還是兔子會抓魚、吃魚？直批這種公共藝術和地方文化毫無連結，好笑又浪費公帑。

竹北市長何淦銘說，公共藝術的美和意涵見仁見智。當地是水月橋，已經有水，兔子就是象徵月亮。當初他是想要仿效日月潭9隻青蛙的設計，想把兔子打造在水月橋下的水中央，以此讓市民鄉親肉眼就可見且掌握水位的升、降，但因第2河川局擔心影響行水而作罷改立於岸上。

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鄭朝方認同曾玉菱的批判說，城市的美學一定要跟地方文化綁定、要有故事脈絡，這樣才能真正產生城市行銷的效果。前述「兔子抓魚」這種為做而做的公共藝術品，不但沒辦法呈現在地文化意象，反而讓人看了霧煞煞，搞不清楚到底是要表達什麼！

鄭朝方說他若當選，上任後會延請地方文化藝術工作者組成諮詢委員會，對公所負責的公共工程有關公共藝術、地景意象等徵詢專業意見，讓公共藝術、地景意象不僅要符合城市美學，更要能展現地方特色人文、歷史等。

秉持上述的概念，他要帶領竹北發展出專屬的一套美學識別系統，像是有固定的線條、圖像、色彩和元素模組，各有象徵的文化意涵，透過有邏輯的排列組合在各種公共建築或公共藝術品上以多元風貌呈現。

曾玉菱說，她翻閱了新修的竹北市志，當中並沒有發現鳳山溪河岸生態環境哪裡有產兔子。她自幼也沒在那邊看過兔子，就連現場的「水月橋興建誌」裡也沒提到跟兔子相關的事蹟，事實上兔子也不會做出抓著一條魚、這種自然界不可能看到的怪動作！何以水月橋旁的公共藝術意象會有這一「趴」？還真需要竹北市公所幫大家「上上課」。

曾玉菱說，水月橋及周邊的水環境計畫總經費高達2億，不知道這隻兔子的花費佔了多少？她個人覺得這個「抓魚兔」是浪費公帑的成果，她未來當選市代會加強看緊市公所的荷包。

竹北市長何淦銘說，水月橋已經有水，月亮就用兔子代表，但是被民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方質疑整個設計沒有城市美學和跟地方文化連結的概念。（鄭朝方陣營提供）

竹北市長何淦銘說，水月橋已經有水，月亮就用兔子代表，但是被民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方質疑整個設計沒有城市美學和跟地方文化連結的概念。（鄭朝方陣營提供）

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