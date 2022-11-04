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    標榜環保 林冠年打造竹北首輛新能源光電宣傳車

    新竹縣竹北市長候選人林冠年表示，他與支持者一起發揮巧思，運用回收太陽能光電板加上回收舊電池，打造出全市第一輛環保宣傳車，讓選舉也能兼顧環保與新能源理念。 （林冠年團隊提供）

    新竹縣竹北市長候選人林冠年表示，他與支持者一起發揮巧思，運用回收太陽能光電板加上回收舊電池，打造出全市第一輛環保宣傳車，讓選舉也能兼顧環保與新能源理念。 （林冠年團隊提供）

    2022/11/04 22:12

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市長候選人林冠年與支持者一起發揮巧思，運用回收太陽能光電板加上回收舊電池，打造出全市第一輛環保宣傳車；林冠年表示，民主選舉是一場理念的競爭，也是對未來城市的想像，這是讓選舉也能兼顧環保與新能源理念。

    林冠年表示，聯合國「永續發展目標」（SDGs）第7項，可負擔的乾淨能源（Affordable and clean energy）。城市要打造可負擔的、可靠的、永續與現代的能源。在經濟部「綠電先行」的綠電自由化政策下，綠電能夠自由買賣。目前台灣仍有9成以上的能源仰賴進口，能源轉型可以免除火力發電帶來的空污與減少碳排放，實現真正的永續城市。

    林冠年說，他當選上任市長後，將從竹北市公所做起，積極將公務車逐漸汰換成新能源車，並在市有停車場建立充電與儲能設備，實踐永續發展目標，不斷創造和提升城市的價值。同時，他將致力推動各社區大樓運用頂樓加裝太陽能板與儲能設備，先達到公設用電自給自足，多的電力可以賣回給台電。

    林冠年表示，在德國，Grossbardorf足球俱樂部的球迷集資，在市政府支持下成立綠能合作社 ，取得球場屋頂20年的租約，社員則有售電收益或球票優惠、看球可享免費熟食熱狗。綠能產業並非遙不可及，台灣各地建置市民電廠，可共享綠能帶來的收益。

    林冠年強調，竹北市民能透過參與建置市民電廠，響應綠能發展。未來竹北的體育館、活動中心及市有建築，都可以開放讓市民投資當做綠能電廠，換取球賽門票或紀念品，提升竹北城市認同感。而市公所的綠電收益，更可以投入老人共餐、孩童共讀、幼兒共同照顧、社區巴士等，用綠電創造城市的永續未來。

    新竹縣竹北市長候選人林冠年表示，他與支持者一起發揮巧思，運用回收太陽能光電板加上回收舊電池，打造出全市第一輛環保宣傳車，讓選舉也能兼顧環保與新能源理念。 （林冠年團隊提供）

    新竹縣竹北市長候選人林冠年表示，他與支持者一起發揮巧思，運用回收太陽能光電板加上回收舊電池，打造出全市第一輛環保宣傳車，讓選舉也能兼顧環保與新能源理念。 （林冠年團隊提供）

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