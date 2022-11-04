高端疫苗通過保護效益評估 立院國民黨團要求公布審查專家名單

針對高端疫苗通過疫苗保護效益評估，立法院國民黨團今日召開記者會表示，黨團要求衛福部必須公布參與審查的14位專家名單，以及審查過程。記者會由書記長李德維主持、立委費鴻泰、賴士葆出席。（記者王千豪攝）

2022/11/04 14:28

〔記者王千豪／台北報導〕食藥署昨晚宣布，召開高端疫苗保護效益評估專家會議，經出席審查專家一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益，通過審核。對此，立法院國民黨團今召開記者會表示，黨團要求衛福部必須公布參與審查的14位專家名單，以及審查過程。

國民黨立委賴士葆表示，看到食藥署對高端疫苗補件審查過程，跟去年7月份審查EUA的過程，如出一轍，都在月夜風高之際，在外界毫無所悉情況下，悄悄通過，消息一出，舉國譁然。他指出，上週質詢衛福部長薛瑞元時，他信誓旦旦地說高端EUA補件需要花1個月審查，才言猶在耳，結果不到1週的時間就審查通過。

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賴士葆說，11月2日財委會剛通過臨時提案決議，要求衛福部必須全程公開高端疫苗補件審查過程，衛福部接受了、立法院通過了，現在就看衛福部何時公開審查過程。

賴士葆質疑，衛福部突襲式通過高端補件EUA審查，骨子裡就是幫民進黨台北市長候選人陳時中選情而來，陳時中將面對週六的市長候選人辯論，包括薛瑞元率衛福部官員，前往陳時中競選總部密會3小時、高端突然將封存30年、保密5年的疫苗價格公開等，這一連串的動作絕非巧合，精心設計下一切都是為了陳時中的選情而為。

國民黨立委費鴻泰指出，去年審查高端疫苗EUA時就規定得很清楚，在一年後的7月，必須公布保護效益報告，結果今年7月高端拿不出報告，衛福部還給了3個月的補考期，直到11月3日夜黑風高的時刻，宣布通過高端疫苗補件EUA審查。因此，國民黨團要求衛福部必須公布參與審查的14位專家名單，以及審查過程，國人都想知道，高端疫苗保護效益是如何通過？

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