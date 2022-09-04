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    首頁　>　政治

    引無來源數據亂開槍？ 沈慧虹：高虹安馬桶議題犯三大錯誤

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹宣示，未來新竹市新建場館將續設免治馬桶。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹宣示，未來新竹市新建場館將續設免治馬桶。（記者蔡彰盛攝）

    2022/09/04 18:35

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安聲稱引用國民黨民調數據嗆新竹市府免治馬桶議題，民進黨參選人沈慧虹表示，高虹安在這議題上犯了三大錯誤：第一、引用非正式網路民調，拿雞毛當令箭，「如果這是高虹安號稱的大數據專業，令人不敢恭維」；第二，新竹市並未要全面裝免治馬桶，高虹安紮稻草人開打，犯了稻草人謬誤；第三，高虹安以實習生性格，只講空話，沒想解方就開罵。

    沈慧虹指出，高虹安的第一錯是引用國民黨非正式網路民調，拿雞毛當令箭，且無視民眾多元需求，只看冰冷數字，如果這是高虹安號稱的大數據專業，且欲應用於市政工作，真令人不敢恭維。

    第二錯，新竹市沒有要全面裝設免治馬桶，公廁提供坐、蹲式及免治馬桶，還有無障礙等不同選擇，服務不同市民需求，高候選人紮了一個「全面裝免治馬桶」稻草人狂打，刻意忽略新竹市府同仁過去在改善公廁空間的努力，卻口口聲聲說要跟公務系統工作人員站在一起，打了你一巴掌再給你一顆糖，令人畏懼。

    第三錯，高虹安長篇大論批評免治馬桶，卻不願意明確說是否要裝設免治馬桶，明顯沒有經過思考評估，沒想清楚就先開罵，初出茅廬的實習生性格，不是市長候選人應有的格局。

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