全國關注熱區！新竹市長之爭 綠藍白3腳督態勢成形

新竹市長百里侯之爭：綠藍白三腳督態勢成形！民進黨推出的沈慧虹擔負守住新竹市長這一役的重責大任。（記者洪美秀攝）

2022/09/03 11:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕2022年新竹市長選舉登記昨天截止，雖有6人登記角逐，實際上仍是綠藍白3強鼎立的3腳督局面，民進黨的沈慧虹和國民黨的林耕仁及民眾黨高虹安等3人在多次民調中互有拉距，隨著年底選戰號角響起，新竹市長之爭絕對是全台關注的選戰熱區。

新竹市原本是藍大於綠的政治版圖，但民進黨的林智堅8年前締造「百日奇蹟」後，藍綠版圖逐漸鬆動，加以新竹市選民年輕化及第3勢力崛起，藍綠之間已互有消長，而新竹市是民眾黨主席柯文哲的家鄉，此次推出政壇新人高虹安挑戰民進黨行政資歷豐富的沈慧虹和國民黨的資深民代林耕仁，綠白藍相爭下，政黨間的廝殺與互咬，讓選情撲溯迷離，不到最後難分勝負。

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擁有現任執政優勢的民進黨，推出前副市長沈慧虹，具女性、專業文官形象，期許延續林智堅的幸福政績，但選戰初期受林智堅論文事件及棒球場球員受傷事件影響，綠軍士氣一度受打擊，但隨著林智堅退選後回防新竹市坐鎮，及擅長組織操盤的柯建銘佈署，綠軍有如吃下定心丸，隨著後續政治大咖的加持及輔選，守住新竹市長這一役將會是民進黨內的指標縣市。

誓言重返執政的藍軍，推出資深民代林耕仁角逐市長大位，集結前市長林政則、童勝男的藍軍底氣及現任議長許修睿等基層民意力量，已營造藍軍大團結氣勢，隨著選戰腳步接近，藍軍除採穩紮穩打的選戰步伐，也不時猛攻民進黨的執政缺失，同時回防民眾黨狂挖國民黨牆角及戳破「藍白合」等耳語，期許集中選票、避免藍軍選票被瓜分、分散。

而挾著網路空戰高聲量的民眾黨政壇新人高虹安，擁有年輕、理工人的科技背景，頗受年輕族群青睞，宣佈參選新竹市長後，透過走訪基層及地方考察，已成功挖到藍營前市長許明財、現任市議員李國璋等要角，隨著選戰逼近，加上民眾黨主席柯文哲及郭台銘等人的站台輔選，民眾黨開拓縣市百里侯政治版圖的企圖心也不無可能。

新竹市長百里侯之爭：綠藍白三腳督態勢成形！誓言重返執政的藍軍期許林耕仁能讓新竹市藍天再現。（記者洪美秀攝）

新竹市長百里侯之爭：綠藍白三腳督態勢成形！民眾黨政壇新人高虹安展現民眾黨拓展縣市百里侯版圖的企圖心。（記者洪美秀攝）

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