馬桶議題成攻防 林耕仁嗆對手搞錯重點：中央公園連廁所都沒有

國民黨新竹市長參選人林耕仁（右二）今針對公廁免治馬桶議題提出看法。（記者蔡彰盛攝）

2022/09/04 13:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今針對公廁免治馬桶議題提出看法。他指出，公廁整潔衛生，是一個城市進步的指標，只不過在討論公廁是否裝設免治馬桶之前，很多人可能不知道，竹市中央公園沒有公廁，平日民眾只能到周邊東區衛生所、區公所甚至百貨公司借用，讓到公園遊玩的家長感到不友善。

林耕仁說，其他2名市長參選人在臉書相互爭論是否裝設免治馬桶，「當一座城市著名的公園連廁所都沒有，討論是否裝設免治馬桶，一點意義都沒有。」他認為應該先重新評估何處需要增加公廁或性別友善廁所，再依照需求和必要性來裝設免治馬桶，而不是搞錯重點。

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此外，近日成立的數位部轄下設多元宇宙科。林耕仁說，數位部編設600人，就要200多億預算，才剛讓人感到非常吃驚，現在又出現多元宇宙科，乍聽之下還以為是漫威電影的拍攝概念。他認為，政府如果不清楚跟人民交代，高額預算加上不清不楚的業務職掌，只會引來更多的質疑，而且以目前新竹市政府的資訊人員編制跟能力，可能中央政策地方無法銜接落實。

林耕仁今被媒體問到，民進黨台北市長參選人陳時中和四叉貓拍攝影片被指「示範偷窺」一事時，表示陳時中提出的政見，先不論市民接受度為何，影片中居然用偷窺的方式來呈現，宛如視性騷擾是正常，讓人看了普遍覺得相當不舒服，讓曾經的受害者情何以堪？直指這是極度錯誤的示範，根本不該出現在公眾人物的廣告上。林耕仁也說，雖然影片已下架修正，但他也想請問同樣是民進黨提名的沈慧虹，認為這樣有偷窺意向的影片適當嗎？

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