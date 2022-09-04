高虹安：公廁免治馬桶「噴頭髒」有人不敢用
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安傍晚在臉書PO文，並有市民實際於新竹市護城河公廁拍攝「免治馬桶」的照片。該市民說看到這樣骯髒的噴頭、這樣的維護品質，真的是不敢使用，擔心會有感染問題。她質疑，民進黨新竹市長參選人沈慧虹說「讓有需要的群體有更舒適的選擇」，乍聽之下立意良好，但，真的能做到舒適的選擇嗎？以公廁現場實際狀況來看，並不能說是舒適的選擇。
高虹安說，如廁的舒適度，不是花大錢買免治馬桶就可以滿足。硬體建設並非最困難的事，長期的營運品質、環境維持、設備維護，包含清潔、消毒、維修、保養、備品補充更換等，才是提升公廁品質和市民使用率最重要的課題。如果沒有做好這些最必要的事情 ，免治馬桶就不會成為市民朋友更舒適的選擇。
請繼續往下閱讀...
高虹安指沈慧虹所說「不應該剝奪市民的選擇權」，但高虹安認為新竹市護城河公廁並沒有提供市民蹲式馬桶的選項。現場可以看到，馬桶蓋子上多有水或髒污，蓋子下面跟馬桶本體大部分都很髒，合理推測應是很多人直接踩上去用蹲姿上廁所，因為公廁沒有提供蹲式馬桶的選項。
此外，全面裝設免治馬桶的建置費用，不只馬桶本體採購，還有水電拉線安裝等工程，而未來每一天的水電及日後維護、備品更換費用，確實都不是小錢。
高虹安說市民使用公廁的安全，也相當重要，裝置和警察系統連線的緊急求助鈴，加強公廁照明，絕對不能讓公共廁所變成安全上有隱患的地方。
她說，乾淨舒適的如廁環境才是市民最重視的事情，加強管理維護才是重點，未來她上任後，也會盤點新竹市公廁的無障礙設備及空間，照顧每一位新竹市民的需求。