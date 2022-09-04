高虹安：公廁免治馬桶「噴頭髒」有人不敢用

高虹安出示新竹市民提供在新竹市護城河公廁拍攝的免治馬桶噴嘴照片，覺得噴頭很髒、擔心會有感染問題，不敢使用。（高虹安提供）

2022/09/04 17:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安傍晚在臉書PO文，並有市民實際於新竹市護城河公廁拍攝「免治馬桶」的照片。該市民說看到這樣骯髒的噴頭、這樣的維護品質，真的是不敢使用，擔心會有感染問題。她質疑，民進黨新竹市長參選人沈慧虹說「讓有需要的群體有更舒適的選擇」，乍聽之下立意良好，但，真的能做到舒適的選擇嗎？以公廁現場實際狀況來看，並不能說是舒適的選擇。

高虹安說，如廁的舒適度，不是花大錢買免治馬桶就可以滿足。硬體建設並非最困難的事，長期的營運品質、環境維持、設備維護，包含清潔、消毒、維修、保養、備品補充更換等，才是提升公廁品質和市民使用率最重要的課題。如果沒有做好這些最必要的事情 ，免治馬桶就不會成為市民朋友更舒適的選擇。

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高虹安指沈慧虹所說「不應該剝奪市民的選擇權」，但高虹安認為新竹市護城河公廁並沒有提供市民蹲式馬桶的選項。現場可以看到，馬桶蓋子上多有水或髒污，蓋子下面跟馬桶本體大部分都很髒，合理推測應是很多人直接踩上去用蹲姿上廁所，因為公廁沒有提供蹲式馬桶的選項。

此外，全面裝設免治馬桶的建置費用，不只馬桶本體採購，還有水電拉線安裝等工程，而未來每一天的水電及日後維護、備品更換費用，確實都不是小錢。

高虹安說市民使用公廁的安全，也相當重要，裝置和警察系統連線的緊急求助鈴，加強公廁照明，絕對不能讓公共廁所變成安全上有隱患的地方。

她說，乾淨舒適的如廁環境才是市民最重視的事情，加強管理維護才是重點，未來她上任後，也會盤點新竹市公廁的無障礙設備及空間，照顧每一位新竹市民的需求。

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