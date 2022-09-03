高虹安頻頻唱衰新竹 沈慧虹：高對新竹建設零貢獻

針對民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天（2日）指民進黨新竹市長參選人沈慧虹是因選舉才加入民進黨，沈慧虹今天指出，她是替所有市民服務、不分黨派的「全民市長」，而高虹安對新竹建設是零貢獻。 （記者洪美秀攝）

2022/09/03 14:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天（2日）指民進黨新竹市長參選人沈慧虹是因選舉才加入民進黨，沈慧虹今天指出，她是替所有市民服務、不分黨派的「全民市長」，高虹安的發言突顯心中只在意政黨、沒有市民。

沈慧虹說，她的出線代表民進黨重視專業與能力，反觀民眾黨卻內鬥不斷，黨主席柯文哲不但用「誰家的狗」批評黨內同仁，還傳出用「不分區立委退場機制」逼迫高虹安出來選舉。沈慧虹質疑，高虹安究竟是真心參選，還是被柯文哲主席逼著出來選？

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沈慧虹也說，根據立法院公開紀錄，高虹安出席新竹市的活動紀錄「兩隻手數得完」，更沒有協助爭取經費，對新竹市建設零貢獻，只會唱衰中央、地方的合作與努力，新竹市需要的是認真做事的市長，而不是「唱衰市長」。

沈慧虹競選團隊發言人、市議員劉康彥說，沈在前市長林智堅的鼓勵下代表民進黨參選，顯示民進黨尊重專業、經驗、不問政治色彩的進步價值，反觀高虹安空降新竹市後，選擇與國民黨、地方舊勢力合作，和市議員林耕仁搶當「正藍軍」，讓原本支持第三勢力的中立選民大失所望，呼籲高虹安要清楚解釋是否擁護國民黨的價值。

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