新竹市藍營市長參選人林耕仁登記 楊文科、林政則陪同
〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在新竹縣長楊文科、新竹市議會議長許修睿、前新竹市長林政則、童勝男、立委鄭正鈐和黨籍議員、里長陪同下前往市選委會完成登記，林耕仁說，市民值得更好的新竹，他將以城市教育品質要提升、交通問題要改善、學生和婦女安全再強化、生活環境要舒適減壓為目標，要打造永續新竹，讓下一代、下下一代都能在新竹安居樂業。
楊文科和林政則今天都陪林耕仁登記，楊文科說，林耕仁在地25年的服務是金字招牌，先前他們已有談及新竹縣、市在交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題的合作，要先談合作、再來談合併，不能慌亂一蹴即成，他肯定林耕仁對市政了解也有願景，期許國民黨大團結，新竹縣、市都高票當選
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議長許修睿及前市長林政則、童勝男及立委鄭正鈐都強力推薦林耕仁，更期許國民黨光復新竹市，讓藍天再現，同時締造府會和諧氣氛，找回新竹市藍天榮景。
林耕仁說，在六屆市議員任期、將近25年的議員生涯，都與市民站在一起，秉持「市民的小事、就是政府的大事」，監督市政、把關預算、反映市民需求，務實做事，是他的從政價值，「過去是，現在是，以後更會如此」。
他說，這陣子市民給他很多鼓勵，如今國民黨地方也大團結，他有信心贏回新竹、議員過半。談及市政願景，他也說新竹要成為幸福城市，教育的品質要提升、交通的問題要改善、學生和婦女的安全要強化、生活環境要舒適減壓，才能讓下一代、下下一代，世世代代安心、放心地居住。
林耕仁說，年底的選舉不應該是分化、對立，而是進步、對話，用市政願景爭取認同，以具體政見說服民眾；選舉不是讓彼此因為意識形態而分裂，而是要透過理性思辯，讓城市團結往前邁進。