新竹市藍營市長參選人林耕仁登記 楊文科、林政則陪同

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在前新竹市長林政則的陪同下完成市長選舉登記！（記者洪美秀攝）

2022/08/31 11:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在新竹縣長楊文科、新竹市議會議長許修睿、前新竹市長林政則、童勝男、立委鄭正鈐和黨籍議員、里長陪同下前往市選委會完成登記，林耕仁說，市民值得更好的新竹，他將以城市教育品質要提升、交通問題要改善、學生和婦女安全再強化、生活環境要舒適減壓為目標，要打造永續新竹，讓下一代、下下一代都能在新竹安居樂業。

楊文科和林政則今天都陪林耕仁登記，楊文科說，林耕仁在地25年的服務是金字招牌，先前他們已有談及新竹縣、市在交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題的合作，要先談合作、再來談合併，不能慌亂一蹴即成，他肯定林耕仁對市政了解也有願景，期許國民黨大團結，新竹縣、市都高票當選

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議長許修睿及前市長林政則、童勝男及立委鄭正鈐都強力推薦林耕仁，更期許國民黨光復新竹市，讓藍天再現，同時締造府會和諧氣氛，找回新竹市藍天榮景。

林耕仁說，在六屆市議員任期、將近25年的議員生涯，都與市民站在一起，秉持「市民的小事、就是政府的大事」，監督市政、把關預算、反映市民需求，務實做事，是他的從政價值，「過去是，現在是，以後更會如此」。

他說，這陣子市民給他很多鼓勵，如今國民黨地方也大團結，他有信心贏回新竹、議員過半。談及市政願景，他也說新竹要成為幸福城市，教育的品質要提升、交通的問題要改善、學生和婦女的安全要強化、生活環境要舒適減壓，才能讓下一代、下下一代，世世代代安心、放心地居住。

林耕仁說，年底的選舉不應該是分化、對立，而是進步、對話，用市政願景爭取認同，以具體政見說服民眾；選舉不是讓彼此因為意識形態而分裂，而是要透過理性思辯，讓城市團結往前邁進。

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天到選委會完成市長選舉登記，並在黨部主委許修睿授旗後揮黨旗，期許藍天再現！（記者洪美秀攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天到選委會完成市長選舉登記，新竹縣長楊文科也到場推薦，期許國民黨大團結縣市都高票當選！（記者洪美秀攝）

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