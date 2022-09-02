颱風天發表韌性城市政見 沈慧虹提強化排水、電力及社區型防災

颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。（記者洪美秀攝）

2022/09/02 13:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕軒嵐諾颱風來襲，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表韌性城市政見，從排水系統、電力系統、社區型防災三方向持續強化竹市防災能量。她說，排水、電力和防災韌性的提升需要靠中央與地方和民間合作促成，而她是最有跨部會合作協調經驗且能溝通的人，將展現竹市的防災城市韌性，保障市民安全。

沈慧虹說，這幾年極端氣候已成常態，城市基礎建設必須持續精進，才能保障市民的生命財產安全。過去市府在供水系統已完成桃竹備援管線、海淡廠、抗旱備援水井、再生水；排水系統也建置雨水下水道、抽水站、滯洪池；電力系統也完成纜線下地，並與台電推動各區加強、定期巡檢配電系統。

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沈慧虹說，未來將持續強化此三大面向，排水系統是盤點竹市積淹水熱點區域，持續強化雨水排水幹線，打造滯洪公園、滯洪池等，她已盤點出竹市8處易積淹水區域，會再投入預算增加雨水下水道強度，透過管線口徑擴大、擴大排水斷面等方式改善問題。

電力系統部分會持續推動纜線下地，針對供電不穩地區爭取「防災型電桿地下化計畫」及「配電系統強韌計畫」，強化輸配電系統韌性；做好供電保險、提升電網彈性。

接著是提升社區型防災計畫，包括鼓勵竹市122里各社區參與防災士培訓，由下而上打造韌性社區，強化民間救災能量。

沈慧虹說，強化水利建設、供電供水系統與救災指揮系統等基礎建設，牽涉地方政府、中央水利署、台電、農田水利署等單位，而她有豐富的跨部會協調經驗及行政歷練，絕對能帶領新竹市與中央攜手升級韌性城市。

颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。 （記者洪美秀攝）

颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。（記者洪美秀攝）

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