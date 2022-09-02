為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    颱風天發表韌性城市政見 沈慧虹提強化排水、電力及社區型防災

    颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。（記者洪美秀攝）

    颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。（記者洪美秀攝）

    2022/09/02 13:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕軒嵐諾颱風來襲，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表韌性城市政見，從排水系統、電力系統、社區型防災三方向持續強化竹市防災能量。她說，排水、電力和防災韌性的提升需要靠中央與地方和民間合作促成，而她是最有跨部會合作協調經驗且能溝通的人，將展現竹市的防災城市韌性，保障市民安全。

    沈慧虹說，這幾年極端氣候已成常態，城市基礎建設必須持續精進，才能保障市民的生命財產安全。過去市府在供水系統已完成桃竹備援管線、海淡廠、抗旱備援水井、再生水；排水系統也建置雨水下水道、抽水站、滯洪池；電力系統也完成纜線下地，並與台電推動各區加強、定期巡檢配電系統。

    沈慧虹說，未來將持續強化此三大面向，排水系統是盤點竹市積淹水熱點區域，持續強化雨水排水幹線，打造滯洪公園、滯洪池等，她已盤點出竹市8處易積淹水區域，會再投入預算增加雨水下水道強度，透過管線口徑擴大、擴大排水斷面等方式改善問題。

    電力系統部分會持續推動纜線下地，針對供電不穩地區爭取「防災型電桿地下化計畫」及「配電系統強韌計畫」，強化輸配電系統韌性；做好供電保險、提升電網彈性。

    接著是提升社區型防災計畫，包括鼓勵竹市122里各社區參與防災士培訓，由下而上打造韌性社區，強化民間救災能量。

    沈慧虹說，強化水利建設、供電供水系統與救災指揮系統等基礎建設，牽涉地方政府、中央水利署、台電、農田水利署等單位，而她有豐富的跨部會協調經驗及行政歷練，絕對能帶領新竹市與中央攜手升級韌性城市。

    颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。 （記者洪美秀攝）

    颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。 （記者洪美秀攝）

    颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。（記者洪美秀攝）

    颱風天發表防災政見，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出強化排水、電力及防災韌性城市的防災政見，強調她是最具中央與地方跨部會溝通能力的市長人選。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高虹安推募款小物 與新竹在地業者合作、支持創生
    2022/09/02 11:17

    高虹安推募款小物 與新竹在地業者合作、支持創生
    應同標準檢驗張善政案！ 沈慧虹批林耕仁、高虹安「惦惦不說話」
    2022/09/01 11:43

    應同標準檢驗張善政案！ 沈慧虹批林耕仁、高虹安「惦惦不說話」

    高雄農16富人區 世界級公園豪邸
    自由最前線》為竹科再造護國神山！沈慧虹提新竹發展兩大重點
    2022/09/01 10:13

    自由最前線》為竹科再造護國神山！沈慧虹提新竹發展兩大重點
    不再等不到回收車 沈慧虹喊回收車增量與大數據派車
    2022/08/31 13:55

    不再等不到回收車 沈慧虹喊回收車增量與大數據派車

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播