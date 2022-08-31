為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不再等不到回收車 沈慧虹喊回收車增量與大數據派車

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹召開「永續城市—邁向零廢棄」政策記者會。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹召開「永續城市—邁向零廢棄」政策記者會。（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/31 13:55

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕永續城市再升級！民進黨新竹市長參選人沈慧虹今召開「永續城市—邁向零廢棄」政策記者會，她表示未來將透過「回收再升級」、「掩埋場升級」兩個升級，將擴增回收車數量、大數據提高清運效率、掩埋場回收效能增加、增設環境教育空間等方式，增加民眾回收意願，讓廢棄物再利用，新竹持續邁向永續城市。

    沈慧虹表示，過去回收車因沒有壓縮功能，時常遇到民眾大包小包拿垃圾下來卻滿車的狀況，未來將透過「回收車加量」，以及利用大數據針對回收熱點加派車輛，來提高民眾的便利性，鼓勵民眾做回收。

    沈慧虹說，未來將推動零廢棄政策，有「兩大升級」。第一個升級是「回收再升級」，首先要「回收車加量」，也要藉由「大數據派車」，搭配AI人工智慧及物聯網技術，優化回收效率，另外，將會「續推風城資源回收站」，增加社區回收參與意願，並讓民眾就近回收廢棄物。

    第二個升級是「掩埋場升級」，沈慧虹表示，未來將活化掩埋場，增設環境教育空間，也將推動「多元垃圾處理方案」，透過木質廢棄物再生、高效廚餘處理、底渣飛灰再利用，達到循環經濟。

    沈慧虹表示，永續城市要奠基在環境保育，竹市過去推動零廢棄政策，成果斐然，其中設置全國首座的高效廚餘處理廠，創下速度、整潔、環境友善全國第一的佳績，不僅24小時就能完成廚餘發酵，廠房環境也保持得十分整潔，處理後的有機生質材料更能作為培養土使用，達到循環經濟的效益。

    沈慧虹說在擔任副市長時期，積極擴增風城資源回收站數量，從原本的7個站點增加至40個站點外，還推出免費的回收站APP集點換好禮，提高市民的回收意願，另外資源回收場也完成整建，讓清潔員有更安全、整潔、便利的工作環境。

    沈慧虹說，城市永續、環境友善是新竹市發展的重點方向之一，過去8年竹市推動零廢棄政策已有相當的成績，未來她將持續努力，與市民一起攜手打造永續、宜居宜業的城市環境。

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）召開「永續城市—邁向零廢棄」政策記者會。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）召開「永續城市—邁向零廢棄」政策記者會。（記者蔡彰盛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新竹市藍營市長參選人林耕仁登記 楊文科、林政則陪同
    2022/08/31 11:02

    新竹市藍營市長參選人林耕仁登記 楊文科、林政則陪同
    藍白合體！高虹安、鄭正鈐考察 挨綠批從未爭取新竹市建設經費
    2022/08/30 20:13

    藍白合體！高虹安、鄭正鈐考察 挨綠批從未爭取新竹市建設經費

    醫曝：乾眼症單吃葉黃素恐無效
    高虹安批竹市缺基礎建設 沈慧虹：高對新竹關心「選舉限定」
    2022/08/30 14:35

    高虹安批竹市缺基礎建設 沈慧虹：高對新竹關心「選舉限定」
    拜訪霹靂舞國手 沈慧虹:全力推動街舞教育
    2022/08/30 13:21

    拜訪霹靂舞國手 沈慧虹:全力推動街舞教育

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播