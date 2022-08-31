不再等不到回收車 沈慧虹喊回收車增量與大數據派車

民進黨新竹市長參選人沈慧虹召開「永續城市—邁向零廢棄」政策記者會。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/31 13:55

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕永續城市再升級！民進黨新竹市長參選人沈慧虹今召開「永續城市—邁向零廢棄」政策記者會，她表示未來將透過「回收再升級」、「掩埋場升級」兩個升級，將擴增回收車數量、大數據提高清運效率、掩埋場回收效能增加、增設環境教育空間等方式，增加民眾回收意願，讓廢棄物再利用，新竹持續邁向永續城市。

沈慧虹表示，過去回收車因沒有壓縮功能，時常遇到民眾大包小包拿垃圾下來卻滿車的狀況，未來將透過「回收車加量」，以及利用大數據針對回收熱點加派車輛，來提高民眾的便利性，鼓勵民眾做回收。

請繼續往下閱讀...

沈慧虹說，未來將推動零廢棄政策，有「兩大升級」。第一個升級是「回收再升級」，首先要「回收車加量」，也要藉由「大數據派車」，搭配AI人工智慧及物聯網技術，優化回收效率，另外，將會「續推風城資源回收站」，增加社區回收參與意願，並讓民眾就近回收廢棄物。

第二個升級是「掩埋場升級」，沈慧虹表示，未來將活化掩埋場，增設環境教育空間，也將推動「多元垃圾處理方案」，透過木質廢棄物再生、高效廚餘處理、底渣飛灰再利用，達到循環經濟。

沈慧虹表示，永續城市要奠基在環境保育，竹市過去推動零廢棄政策，成果斐然，其中設置全國首座的高效廚餘處理廠，創下速度、整潔、環境友善全國第一的佳績，不僅24小時就能完成廚餘發酵，廠房環境也保持得十分整潔，處理後的有機生質材料更能作為培養土使用，達到循環經濟的效益。

沈慧虹說在擔任副市長時期，積極擴增風城資源回收站數量，從原本的7個站點增加至40個站點外，還推出免費的回收站APP集點換好禮，提高市民的回收意願，另外資源回收場也完成整建，讓清潔員有更安全、整潔、便利的工作環境。

沈慧虹說，城市永續、環境友善是新竹市發展的重點方向之一，過去8年竹市推動零廢棄政策已有相當的成績，未來她將持續努力，與市民一起攜手打造永續、宜居宜業的城市環境。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）召開「永續城市—邁向零廢棄」政策記者會。（記者蔡彰盛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法