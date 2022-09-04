公廁裝免治馬桶？陳金德：「可不挺陳時中」要支持免治馬桶

台灣中油公司所屬加油站公廁全面改裝免治馬桶，就是陳金德在董事長任內推動的政策。（資料照，記者江志雄攝）

2022/09/04 18:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨台北市長參選人陳時中提出台北市公廁改換免治馬桶政見引起討論；前宜蘭縣代理縣長陳金德今天（4日）在臉書PO文說，公廁加裝免治馬桶是文明進步的歷程，不要因為選舉就反對，「免治馬桶！當選」！

陳金德曾任台灣中油董事長，在任內推動全台中油加油站公廁換裝免治馬桶，打造五星級公廁。

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陳金德今天PO文以「你可以不支持陳時中，但是請你一定要支持免治馬桶」為題，他指出，陳時中提出台北市公廁改換免治馬桶的政見，意外引來爭議，雙北環保局都聲稱經費龐大、維護困難不可行？他回想，幾年前在日本北海道小樽車站小解，旁邊一位男士上完拉好褲鏈、離開洗手，清掃的阿桑立即用戴著橡膠手套的雙手上前清理，另在成田機場廁所洗手檯上放著卡片，清楚註明排班清掃廁所者人名、電話，「這就是維護，不困難」。

他再舉台灣中油為例，直營加油站廁所向來維護乾淨，那是站長帶著同事不斷清掃的成果，使用者滿意表情就是他們引以為榮的成就，這就是管理。

陳金德分享擔任中油董事長期間，中油加油站全面裝設免治馬桶，當時有同仁反映，附近鄰居不在家上廁所每天跑來加油站上廁所，他回說，「那是我們的榮耀」，至今台北市林森北路加油站仍是「最受計程車穩將青睞的加油站」。

陳金德說，45歲以前因廔管手術治療4次，「那真是痛啊」，從此如廁後一定要洗澡，一定用免治馬桶，他在代理縣長期間推動宜蘭縣國中小廁所裝設免治馬桶，因時間因素沒有完成，到現在還覺得非常可惜。

他認為，人人每天都要上廁所，廁所的清潔、身體的清洗不能小事視之。有網友留言「用過就回不去了」、「裝免治馬桶難維護？真是鬼扯」、「支持免治馬桶，進步城市標配」。

前宜蘭縣代理縣長陳金德（左）臉書PO文指出，公廁裝免治馬桶是文明進步的歷程。（資料照）

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