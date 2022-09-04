挨批自己用免治馬桶卻不讓市民用 黃珊珊回擊：別製造階級對立

無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席「士北議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋」活動並接受媒體聯訪。（記者朱沛雄攝）

2022/09/04 16:39

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁裝免治馬桶政見，引發各界討論，競總發言人林楚茵今指出，立法院、台北市議會都有裝設免治馬桶，質疑國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊都在用，「為何市民不能用」；對此，黃珊珊今回擊「不用製造階級對立」，主張提升公廁品質比設置華而不實的設備更重要。

黃珊珊今為台灣民眾黨市議員參選人「學姐」黃瀞瑩站台，針對陳時中公廁政見宣傳影片爭議，批是將性騷擾與窺視當兒戲，不僅不尊重他人隱私，更會教壞孩子。

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而對於陳時中拋出公廁設免治馬桶政見，黃珊珊認為，過去新竹市曾有試辦，但有75％市民反對，且公共廁所場域多元，每個公廁的維護管理都有不同方式，因此應著重提升整體品質，朝中央規定評比的特優目標邁進，強調提升公廁品質比設置華而不實的設備更有用。

至於林楚茵質疑，立院、市議會都已裝設免治馬桶，為何蔣萬安、黃珊珊都在使用卻不讓一般市民使用；黃珊珊則回擊「不用製造階級對立」，聲稱免治馬桶若未清理乾淨，會造成管理維護上很大困擾，須尊重各公廁的管理單位，重點還是在於提供無臭、無味、乾爽的公廁環境。

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