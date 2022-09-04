鄭運鵬︰張善政應拿出反省誠意 對隱私不窺探沒興趣

鄭運鵬呼籲對手張善政拿出反省自己的誠意，當初怎麼質疑別人的論文，就用什麼樣的標準來公開說明5736萬的案子。（記者李容萍攝）

2022/09/04 16:03

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（4）日近午受訪，針對農委會的合約有寫不能抄襲，會覺得對手國民黨桃園巿長參選人張善政會持續辯解？以及媒體可能報導張涉緋聞等事，鄭運鵬提出2點呼籲，張應拿出反省自己的誠意，當初怎麼質疑別人的論文，就用什麼樣的標準來公開說明5736萬的案子，此外他對緋聞沒有興趣，也不會去探人隱私。

鄭運鵬近午陪同桃園市長鄭文燦前往中壢區，參加桃園市商業總會第25、26屆理事長交接暨理監事就職典禮，並在鄭文燦帶領下逐桌向與會者拜票和請託。

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會前，被問及農委會合約有寫不能抄襲，鄭運鵬表示，相信政府採購案所有合約都會有不能侵權、抄襲條款，何況高達5736萬元採購案，研究案不是複製貼上、東拼西湊、不附來源就是原創，可以看得出來張善政並沒有誠意來自我檢討，過去一段時間可以看到張對於桃園所有的質疑都沒有根據，對自己所有的反省都沒有誠意，不管用訴訟的方式去告鄭文燦也好、告他也好，其實就是在閃躲用同樣的標準來檢查自己5736萬元採購案的各界的質疑點。

鄭運鵬提到，該案和論文案不同，論文是學生付學費，該採購案是政府公帑委託張擔任計畫主持人的團隊研究、分析和蒐集，他要對張善政提出2點呼籲，第1點請張拿出反省的誠意，當初怎麼質疑別人的論文，民進黨用什麼樣的標準來公開說明，就用相同的標準來對這個5736萬元案子來說明就好；第2點呼籲張善政要參選市長，就要面對未來如果市政府很多研究案委託，要如何防弊「張善政副總計畫主持人」用這種複製貼上方式爭取桃園研究案委託。

另外，近期也有媒體提及張善政的緋聞，鄭運鵬對此則說，他對緋聞沒有興趣，不會去探人隱私，選舉很正面、很健康，他也沒有聽過張的緋聞，好像是張以為別人要去挖張的私生活，這次選舉中，他很多私生活被公開，他從政的生活幾乎就是透明，他覺得選舉是要對市民有益，如果張覺得有不妥地方，或要用這種打預防針方式選舉操作，這部分他比較不了解。

鄭運鵬（左2）陪同桃園市長鄭文燦（中）參加桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，兩人台上向與會者拜票。（記者李容萍攝）

鄭運鵬（右2）陪同桃園市長鄭文燦（中）參加桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，兩人逐桌向與會者拜票和請託。（記者李容萍攝）

鄭運鵬（中排左5）陪同桃園市長鄭文燦（中排左6）參加桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，兩人台上向與會者拜票和請託。（記者李容萍攝）

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