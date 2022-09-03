張善政涉抄襲 鄭運鵬：檢驗誠信

針對農委會研究案被爆抄襲，有記者問有媒體報導初步認定違約，國民黨桃園市長參選人張善政昨強調，等農委會聲明出來再回應。（記者謝武雄攝）

2022/09/03 05:30

〔記者許倬勛、周敏鴻、謝武雄、楊心慧／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆在宏碁集團副總經理時，擔任農委會委託總經費五七三六萬元「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人，研究報告涉嫌剪貼、抄襲，同黨台北市議員徐巧芯認為「確有瑕疵」，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨呼籲，張善政過去如何檢驗前新竹市長林智堅論文的「誠信」，現在就該如何檢驗自己。

徐巧芯：張善政報告確有瑕疵

徐巧芯本月一日接受網路節目專訪時指出，這份研究計畫確實有瑕疵，張善政既然掛名是計畫主持人，還是有責任，各項報告都有執筆人，涉嫌抄襲的部分，撰寫的人應要出來說明，張善政確實沒把事情講清楚。

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徐巧芯強調，張善政應將研究案的資料都公開，把有問題的地方圈出，說明自己哪邊疏忽。在看到資料前，她不願幫張善政說任何一句話，不能因張是國民黨籍就瞎挺到底。張若不快點拿出來，誰都救不了。

在林智堅論文事件引發藍綠攻防期間，張善政屢次宣言「政治人物的誠信比學位重要」，鄭運鵬昨表示，當時林身處風口浪尖，也是勇敢面對、把證據提出，希望張善政也能反求諸己，這是檢驗張的「誠信」時刻。

鄭文燦：張勿拿宏碁當擋箭牌

鄭文燦說，國民黨的側翼（徐巧芯）發現張善政主持的研究報告有問題，何況全案經費五千七百多萬元，計畫主持人要負相當責任，而非左閃右躲、拿宏碁當擋箭牌；張善政企圖以提告他與鄭運鵬轉移研究報告涉抄襲的焦點，但口水仗與濫訟不會改變事實或洗白，如若清白，就請向農委會、社會大眾舉出所有資料驗明正身。

針對農委會研究案被爆抄襲，有記者問有媒體報導初步認定違約；張善政回說，他認為應該等農委會正式聲明出來，再來回應比較好。

鄭運鵬另於陪同鄭文燦主持桃園市軍人忠靈祠秋祭典禮前受訪強調，張善政曾說研究報告若有「百疏一漏」的地方願意道歉，他想問的是，「百疏」就當成是口誤，但「一漏」是哪一漏呢？張應說清楚，甚至須道歉。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）昨呼籲張善政針對研究報告涉抄案說清楚，否則就是逃避「誠信」問題。（記者許倬勛攝）

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