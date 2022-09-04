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    推動桃園產業進化 鄭運鵬提「三點」方向

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，針對桃園產業進化提「三點」方向。（資料照）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，針對桃園產業進化提「三點」方向。（資料照）

    2022/09/04 12:12

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今在臉書發布桃園產業政策，透過桃園人才在地培養、建立低碳產業園區、吸引外地人才進入桃園，讓在地人留在桃園、外地人到桃園扎根，同時解決缺工、缺才問題。

    鄭運鵬指出，將爭取國家重點領域學院落腳桃園，包括在桃園建立半導體學院、PCB（印刷電路板）學院，推行桃園人才在地培養、在地就業，擴大桃園、新竹半導體產業廊帶優勢；他認為要由政府協助縮短產業與就業端，解決缺才、缺工的過渡期，產業要轉型、人才也要升級，提升薪資水準。

    桃園未來將持續招商、引資國際級企業進駐，以「三低一高」低耗能、低耗水、低污染、高附加價值企業優先，並推動設置再生能源設施，讓再生能源發電量逐年增加，進駐廠商也要達一定契約容量作為，同時設定進駐廠商溫室氣體淨排放量上限，配合桃園市再生水廠建置，規範再生水使用量。

    至於吸引外地人才進入桃園，鄭運鵬指出，未來外縣市來桃園就業者，可規劃比照補助青年方案，而資深移工或僑外生，只要從事中階技術工作滿5年，取得永久居留者，規劃獎勵措施投入缺工、缺才產業，不僅讓在地人安心在桃園就業、吸引外地人扎根桃園，同時解決缺工、缺才問題。

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