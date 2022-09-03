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    張善政總統大選維安爆違法接送 綠委批：濫用國安資源

    張善政2020年總統大選後被媒體披露，維安車隊經常接送發言人黃曼昕上下班。（資料照，記者王藝菘攝）

    張善政2020年總統大選後被媒體披露，維安車隊經常接送發言人黃曼昕上下班。（資料照，記者王藝菘攝）

    2022/09/03 19:24

    〔記者陳政宇、吳書緯／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政遭指控，2020年參與總統大選期間，其維安車隊常接送非維安對象、時任發言人黃曼昕上下班。民進黨立委黃世杰直指，張善政濫用國安資源接送不該接送的對象，該說明就說明、該道歉就道歉。

    張善政近日深陷研究報告抄襲疑雲，影響選情。為防對手陣營再挑出其他爭議話題，藍營幕僚群組先行盤點以預備攻防，而張過去擔任副總統參選人的情況，也在內部引起討論。

    2020年大選後有週刊踢爆，張善政的維安車隊經常接受指示，特地繞路到黃曼昕的住處接送上下班，參謀更被指示不申請前導、殿後警車，未進行紅綠燈調控和管制交通，發生多次更改道路警衛區到崗指令，嚴重浪費警力，這段接送行程也被戲稱為「公主號路線」。不過，「特種勤務條例」第5條明定，特勤安全維護的對象為正副總統候選人及其配偶。

    對此，黃世杰表示，張善政被發現的問題，多是跟國家的資源有關，不論是拼貼抄襲拿到國家鉅額經費，或是濫用國安資源接送不該接送的對象。過去類似公器私用的事件，張善政和韓國瑜的團隊並沒有解釋清楚，接送的對象又是跟張善政相當親近的發言人。

    黃世杰也呼籲，這些事件的每一分錢都是人民辛苦的納稅錢，張善政該說明就說明、道歉就道歉，不要再跳針說人抹黑來轉移焦點。

    立院國防外交委員會成員、立委趙天麟受訪指出，這件事完全違反規定，當時國安局長邱國正曾三令五申，不可以做維安以外的工作，張善政即使是參選正副總統層級的職務，法治觀念卻很薄弱。

    趙天麟說，張善政最近又被踢爆研究報告涉嫌抄襲、以詐欺方式貪國家之財，代表他慷公帑之慨是一個慣性，是否適任市長、嚴守行政中立和法規，這很值得讓桃園市民來檢視。

    此外，張善政當時的特勤組副大隊長許世祺，也被指控未善盡職務、不假離營。國安局則回應說明，許員相關違失已由警政署保六總隊依法移送地檢署偵辦，並依權責懲處。

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