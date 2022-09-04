2020大選張善政公私不分？維安車隊被爆接送女發言人

張善政2020年選後遭媒體披露，維安車隊經常接送發言人黃曼昕上下班。（資料照）

2022/09/04 05:30

〔記者陳政宇、吳書緯、許倬勛／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政曾是二○二○總統大選國民黨的副總統候選人，張的維安車隊被踢爆常接送非維安對象、時任發言人的黃曼昕上下班。民進黨立委黃世杰昨直指，張善政濫用國安資源接送不該接送的對象，該說明就說明、該道歉就道歉。

張辦斥無端指控

張善政競辦發言人曾俊豪回應說，當年總統大選，行程遍佈全國，有時回台北時間甚晚，須搭高鐵末班車，為顧及部屬、隨行同仁的安全，在不變更勤務路線前提下，「曾有極少次數」將部屬載到鄰近車站較安全的地方下車，但僅止於此，與「接送上下班」的狀況差了十萬八千里。

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張善政近日深陷研究報告抄襲疑雲，為防對手陣營再挑起爭議話題，藍營方面有群組先行盤點預作攻防，張過去被媒體爆料的內容，據傳在內部引起討論。

二○二○年大選後有週刊指控，張善政的維安車隊經常接受指示，特地繞路到黃曼昕的住處接送上下班，發生多次更改道路警衛區到崗指令，嚴重浪費警力，這段接送行程被戲稱為「公主號路線」。

黃世杰表示，張善政被發現的問題，多是跟國家的資源有關，不論是拼貼抄襲拿到國家鉅額經費，或是濫用國安資源接送不該接送的對象。過去類似公器私用的事件，張善政和韓國瑜的團隊沒有解釋清楚，接送的對象又是跟張善政相當親近的發言人。

張善政競辦昨發聲明指出，國安局維安勤務乃極機密之任務，張善政尊重勤務專業安排，不會任意調動或介入，「接送同仁上下班」一事是無端指控。

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