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    張善政：歷任公職期間 並未和AMOT有任何經費上的關係

    國民黨桃園市長參選人張善政強調：歷任公職期間，並未和AMOT有任何經費上的關係。（記者謝武雄攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政強調：歷任公職期間，並未和AMOT有任何經費上的關係。（記者謝武雄攝）

    2022/09/03 19:45

    〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁副總期間，申請農委會研究案，擔任計畫主持人論文涉嫌抄襲，遭名嘴爆料出身相挺的前農委會資訊中心主任林貞、台灣農業跨領域發展協會（AMOT）祕書長張奐雲關係匪淺，簡直就是「魚幫水、水幫魚」；張善政今受訪時表示，他歷任的職位，包含政務委員等等，並沒有跟這個民間社團發生任何經費上的關係。

    記者問到，張奐雲是該計畫「專案召集人」，後來到了AMOT當秘書長，林貞從2011退休後，接著擔任AMOT的理事長，因為張善政好像跟林真、張奐雲在官民企業上有滿多連結，外界質疑當初研究案會過，是不是「魚幫水、水幫魚」。

    張善政則說明，AMOT是張奐雲成立的一個組織，後來林貞擔任理事長，AMOT辦了一些活動，當時有請他去站台，他就去支持一些活動。

    另本報獨家報導提到，研究案第三年（2009年）的報告列為不公開，張善政則表示，農委會說明的很清楚，那個報告於2011年就解密了，農委會會內網路都可以看得到。

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶認為，契約第十條明定不得抄襲、瓢竊，宏碁公司跟計畫負責人都要負責；對此，張善政說，該計畫是引進國外的新資訊、新資料，讓國內的農業單位可以消化吸收，這不叫抄襲，跟合約上講的抄襲是完全兩回事。

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