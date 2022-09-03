桃園選情初探》鄭運鵬聲勢看漲 張善政整合見效

下屆桃園市長選舉參選登記昨天截止，共有民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等四人完成登記。鄭運鵬臨危受命後，加緊腳步走訪基層；張善政黨內整合問題，近來有所化解緩和。（資料照、臉書）

2022/09/03 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕下屆桃園市長選舉參選登記昨天截止，共有民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等四人完成登記。鄭運鵬臨危受命後，加緊腳步走訪基層，加上市長鄭文燦力挺，後發先至的氣勢揚升，而張善政一度受惠前新竹市長林智堅碩士論文事件，但張目前也陷於研究報告涉抄襲的泥淖。

四人完成登記 呈二大二小競爭局面

這次桃園市長戰局基本上是二大二小競爭局面，二大是指鄭運鵬、張善政，二小則是賴香伶、鄭寶清。

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鄭運鵬在林智堅退選、民進黨士氣最低的時候，獲徵召披掛上陣，綠營換將後，對手幾乎沒有攻擊著力點，加上鄭運鵬在地方上長期耕耘及鄭文燦全力輔選，連蔡英文總統都出席楊梅後援會成立大會，重振綠營支持者士氣，聲勢持續看漲。

張善政空降參選爆發的黨內整合問題，近來有所化解緩和，雖然側翼猛打林智堅碩士論文抄襲案，卻對其民調支持度增加有限，目前與鄭運鵬算是五五波局面，如今張善政也陷於研究報告剪貼、抄襲的爭議，政治誠信受質疑，如何脫身是張的重要課題。

這次九合一大選，民眾黨首度踏入桃園市，主要目的是為台北市長柯文哲未來投身總統大選鋪路，對賴香伶而言，如何讓該黨當選三席以上議員，在議會成立黨團，才是最重要的工作。

至於鄭寶清脫黨參選，外界最關心的是他可以吸納多少藍、綠選票，使選情產生微妙變化，尤其鄭文燦執政八年人和政通，但仍然得罪一些人士，鄭寶清跟這些反對勢力接觸，一般認為這對鄭運鵬的選情或多或少都會影響。

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