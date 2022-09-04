與陳時中同台 蔡英文讚最會解決問題

總統蔡英文4日偕同前衛福部長陳時中出席職能治療師全聯會2022創會20週年紀念學術研討會。（記者叢昌瑾攝）

2022/09/04 10:40

〔記者林欣漢／新北報導〕總統蔡英文、民進黨台北市長參選人陳時中今天出席「職能治療師全國聯合會2022年創會20週年慶祝大會暨會員代表大會」，蔡英文除了感謝職能治療師的貢獻，也點名陳時中是她見過最會解決問題的部長，並肯定陳時中有能力為台北帶來更多的進步，以及新的改變。

蔡英文說，職能治療具整合性及跨領域專業，輔大有這樣的科系，她覺得蠻好的，有長輩或病患失去生活中原本可以做到的功能，透過適當的課程、訓練及輔具，就可以慢慢的進步，也有機會恢復獨立生活、工作，更有尊嚴，維持日常生活的運行，有一句話是這樣說的，「生活有職能，將不能變可能」，所以職能治療師都是魔術師，讓大家能恢復獨立生活。

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蔡英文表示，包括在早期療癒、長期照顧、精神復健等不同領域，都需要職能治療師貢獻專業，協助個案改善生活品質，並且能夠順利回歸社區，和原來的日常生活接軌，在這些過程中，她非常感謝所有職能治療師，不但要進行功能評估、還要透過各種課程訓練計畫的規劃等，來協助個案一步步達到生活功能的重建。

蔡英文說，她實在非常佩服職能治療師，服務對象有沒有進步，沒有進步的時候，職能治療師心理所承受的壓力確實很大，需要愛心、耐心及非常投入的心情，才能作為成功的職能治療師，感謝職能治療師的努力，讓每一個人都有機會發揮自己應有的能力，也為自己的人生創造更多應有的色彩。

蔡英文提到，對於有障礙的朋友，透過提供適當的輔具及輔助措施，來減輕她們的不便，並且能夠更容易獨力在城市裡行動，這是打造無障礙環境的用意，也是政府的責任及目標，應該從她們的角度和需求來檢視、改善日常生活環境，包括打造友善空間無障礙設施等。

蔡英文進一步指出，陳時中前幾天說的一段話很有道理，殘障的通道不是屈辱的通道，是社會進步文明的象徵，這句話說得非常好、很有同理心，重視不同群體需求的表現，陳時中對不同團體的意見都願意去傾聽、學習，對自己本來不熟悉的領域，也非常願意去嘗試及學習，打開更多對話空間及可行性，對於不同意見，他也能真心傾聽規劃具體方案，「他是我見過、跟我共事過所有的衛福部長官中，相信他是最會解決問題的。」

蔡英文說，現在陳時中雖然沒有擔任部長，不過在部長任內，與他有業務往來或有互動者，都能感受到他是個會解決問題的人，也是好的領導者，陳時中過去擔任防疫指揮官也看到他的能力，也肯定他有這樣的能力，為台北帶來更多的進步，以及新的改變，祝福、加油，並感謝職能治療師的努力，守護國人健康。

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