獨家》國際抗中勢力集結 台灣立委首度獲邀出席IPAC大會

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會於9月12日至14日登場，我國國會首度獲邀，包含民進黨立委范雲」（左二）、時代力量立委王婉諭（中）、無黨籍立委林昶佐（右二）將出席。圖為由林昶佐擔任團長的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」6月拜訪丹麥首都哥本哈根市政廳。（資料照，王婉諭辦公室提供）

2022/09/03 06:51

〔記者陳政宇／台北報導〕「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會於9月12日至14日登場，我國國會首度獲邀參加，包含民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭、無黨籍立委林昶佐將出席，除聚焦中國的人權議題，也將探討如何強化對台灣民主的支持。

IPAC去年在義大利羅馬舉行首屆年會，外交部長吳釗燮當時發表視訊演說，並和與會者舉行閉門會談。IPAC今年則移師美國華盛頓特區舉行，預計有60位各國國會議員齊聚一堂，共同商討如何維護中國人權和台灣民主。

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涉外人士透露，范雲、王婉諭、林昶佐將出席本屆IPAC大會，這也是台灣立委首度受邀參加。對此，范雲受訪證實，她是首批受邀的台灣國會議員，能在美國國會山莊裡開會更是別具意義。

范雲也分享，她將在「Increasing democratic support for Taiwan（強化對台灣的民主支持）」議程發表論點，這也是向各國國會議員爭取支持台灣的好機會。

IPAC成立於2020年6月4日，由橫跨全球五大洲27個立法機構、總計220名各國國會議員所組成，藉跨國合作維護國際秩序、維護人權、促進公平貿易、強化安全、與保障國家誠信。除了關切中國對全球民主與自由帶來的挑戰，也曾多次以具體行動展現對台灣的支持。

此外，IPAC上個月由日本、澳洲、紐西蘭、印度的國會議員發起，成立「印太論壇」（Indo-Pacific Forum）以因應中國在區域日益增長的影響力。IPAC期盼，未來能有更多來自韓國、台灣、太平洋島嶼和區域其他民主夥伴，以及來自美國、英國和歐洲的國會議員參與會議。

IPAC宗旨是促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法要求中國尊重國際規範、全球安全及普世人權。（圖擷自網路）

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