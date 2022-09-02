民進黨沈夙崢登記選南投議員 林靜儀力挺籲返鄉支持

民進黨南投第一選區縣議員候選人沈夙崢（左二），在同黨台中市立委林靜儀（左一）、前草屯鎮長洪國浩（左三）等人陪同下完成登記。（記者劉濱銓攝）

2022/09/02 20:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投第一選區縣議員候選人沈夙崢，今在同黨台中市立委林靜儀、前草屯鎮長洪國浩等人陪同下完成登記，沈夙崢說，她勇於監督、沒有包袱，南投需要這股力量翻轉蛻變；林靜儀則分享扭轉台中立委補選的歷程，她說，年長選民不是不願改變，而是資訊接受較有限，呼籲青年返鄉投票，並向家人說明選舉有更好的選擇，希望大家支持沈夙崢與縣長候選人蔡培慧。

現任立委林靜儀南投特助，曾在總統府文稿小組服務的沈夙崢說，「南投政治，青年更新」是她的參選初衷，當選後將改善交通設施、優化候車環境，推動親子共融公園、複合式運動場，協助年輕就業，監督觀光開發案的影響與效益，希望鄉親、旅外縣民能勇敢一次，給南投開創新局的機會。

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林靜儀表示，她參與台中立委補選，曾有50歲的選民跟她說從未投過票，第一次投票就投給她，這代表地方是有改變的可能，只要團結，改變就會發生，當民眾認為地方發展遲滯，對政治充滿無力感，透過民主政治就是改變的最好方法，希望年輕人返鄉投票，把新的選擇告訴家人、長輩，支持沈夙崢與蔡培慧。

洪國浩則說，沈夙崢在他參選上屆南投縣長時，就擔任團隊幕僚，對政見提出許多建議和看法，沈夙崢當選縣議員，一定能為地方帶來改變。

民進黨南投第一選區縣議員候選人沈夙崢（右二），在同黨台中市立委林靜儀（右一）、前草屯鎮長洪國浩（右三）等人陪同下完成登記。（記者劉濱銓攝）

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