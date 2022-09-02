雲林20鄉鎮市長54人登記 麥寮、四湖超級戰區
2022/09/02 19:39
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣20鄉鎮市下屆鄉鎮市長選舉共有54人登記，其中麥寮、四湖都有5人登記，競爭最激烈，元長鄉只有現任鄉長李明明1人登記。
麥寮鄉5人登記，分別為許忠富（民）、蔡長昆（現）、許志豪、林宜豊及林建鴻（國）。
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四湖鄉也有5人登記，分別為吳建璋、陳明新（民）、蘇金煌（前議長）、吳金錠、吳勁葦。
其他各鄉鎮市登記名單如下：
斗六：林聖爵（現，國）、吳國昌、許百芳（民）。
斗南：沈暉勛（現）、高明達（民）、李準。
虎尾：丁學忠（現）、黃清財（民）。
西螺：廖秋萍（民）、鍾任明。
土庫：張榮麗（現，民）、陳特凱。
北港：張勝智（民）、蕭美文。
古坑：沈勝騰（現、國）、林慧如（民）、黃意玲。
大埤：林森寳（現）、簡碧慧（民）。
莿桐：林靖焜（現）、廖秋蓉（民）。
林內：邱世文（民）、劉姿言。
二崙：楊創民（民）、鍾東榮、廖文彬。
崙背：李泓儀（民）、張家閎。
東勢：陳倉富、周金來、張健福（民）、唐竹勝。
褒忠：陳建名（現，民）、許峰瑞。
台西：連珮伶（民）、李文來。
元長：李明明（民）。
口湖：呂老乾（民）、李龍飛、李宗霖。
水林：蘇正中、許山埜（現，民）、紀明欣、王承宏。