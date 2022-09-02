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    首頁　>　政治

    雲林20鄉鎮市長54人登記 麥寮、四湖超級戰區

    縣議員林建鴻轉戰跑道今天支持者手持12生肖手龍拿陪同登記。（記者黃淑莉攝）

    縣議員林建鴻轉戰跑道今天支持者手持12生肖手龍拿陪同登記。（記者黃淑莉攝）

    2022/09/02 19:39

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣20鄉鎮市下屆鄉鎮市長選舉共有54人登記，其中麥寮、四湖都有5人登記，競爭最激烈，元長鄉只有現任鄉長李明明1人登記。

    麥寮鄉5人登記，分別為許忠富（民）、蔡長昆（現）、許志豪、林宜豊及林建鴻（國）。

    四湖鄉也有5人登記，分別為吳建璋、陳明新（民）、蘇金煌（前議長）、吳金錠、吳勁葦。

    其他各鄉鎮市登記名單如下：

    斗六：林聖爵（現，國）、吳國昌、許百芳（民）。

    斗南：沈暉勛（現）、高明達（民）、李準。

    虎尾：丁學忠（現）、黃清財（民）。

    西螺：廖秋萍（民）、鍾任明。

    土庫：張榮麗（現，民）、陳特凱。

    北港：張勝智（民）、蕭美文。

    古坑：沈勝騰（現、國）、林慧如（民）、黃意玲。

    大埤：林森寳（現）、簡碧慧（民）。

    莿桐：林靖焜（現）、廖秋蓉（民）。

    林內：邱世文（民）、劉姿言。

    二崙：楊創民（民）、鍾東榮、廖文彬。

    崙背：李泓儀（民）、張家閎。

    東勢：陳倉富、周金來、張健福（民）、唐竹勝。

    褒忠：陳建名（現，民）、許峰瑞。

    台西：連珮伶（民）、李文來。

    元長：李明明（民）。

    口湖：呂老乾（民）、李龍飛、李宗霖。

    水林：蘇正中、許山埜（現，民）、紀明欣、王承宏。

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