參選登記今結束 台中10位市議員交棒不連任

中市議員參選人登記今結束，有10位現任市議員選擇不參選連任，交棒給二代及助理。（記者蘇金鳳攝）

2022/09/02 19:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議員參選今天登記截止，出現有10位現任市議員不連任的現象，5天下來國民黨及民進黨各有34人登記，雖然如同往屆都有很多小黨參選，但是卻不同以往政黨只提名1、2席，不管是台灣民眾黨提名11席，時代力量提名５席、台灣基進黨提名４席，卻不同以往政黨只提名1、2席，加上獨立參選人，已讓年底市議員選舉戰雲密佈。

中市市議員參選登記今天下午5點30分結束，除了參選人眾，更呈現年輕化， 小黨強力推人的特殊現象，更特殊的是，出現有10位出現任市議員不連任，分別把棒子交給第2代或助理。

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10位不連任的市議員分別是第1選區的國民黨市議員李榮鴻，由兒子李文傑參選，第3選區的國民黨市議員林汝洲，由兒子林昊佑參選，但以無黨籍參選，民進黨的陳世凱交由助理曾威。

第5選區的國民黨吳顯森，交給兒子吳呈賢，第6選區的國民黨市議員楊正中，交給兒子楊大鋐，第8選區的民進黨市議員謝明源，交給女兒謝家宜，第11選區的民進黨市議員邱素貞，交給女兒陳雅惠、民進黨市議員何敏誠，交給兒子何昆霖，第12選區的李麗華交給女兒黃佳恬，第13選區的親民黨段緯宇，交給兒子段中仁。

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