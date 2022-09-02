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    新竹市長6人競逐 62人搶34席議員

    新竹市第11屆市長、市議員及第22屆里長選舉候選人登記截止，共有6人要競逐市長大位。（記者洪美秀攝）

    新竹市第11屆市長、市議員及第22屆里長選舉候選人登記截止，共有6人要競逐市長大位。（記者洪美秀攝）

    2022/09/02 19:46

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第11屆市長、市議員及第22屆里長選舉候選人登記，今天登記截止，共有6人角逐市長大位，市議員部分有62人登記，爭搶34席議員。其中第6選區（都市原住民選區）僅林慈愛1人登記，是唯一同額競選的選區。另第5選區共9人登記，應選6席，有1席婦女保障名額，僅廖子齊1名女性登記參選。

    市選委會表示，市長選舉部分共有6人登記，依序是高虹安、龔偉綸、林耕仁、沈慧虹、黃源甫、李驥羣。

    市議員選舉部分，第一選舉區有何志勇、戴朝琴、張文興、鄭美娟、蔡惠婷、余邦彥、宋品瑩、陳清智、黃文政、鍾淑英、林志雅、段孝芳、劉彥伶、曾資程、陳錫文、張祖琰、李國璋、劉崇顯、周莉柔、王銘宗、謝佩妤、劉明鴻、陳珍裕、黃家曄、黃耀正共25人完成登記，應選12席、有3席婦女保障名額。

    第二選舉區有許修睿、何智昌、陳鶴文、徐美惠、施乃如、許登淇、王岢鈺、何佳樺、黃立達、田雅芳共10人登記，應選4席、有1席婦女保障名額。

    第三選舉區有：陳治雄、陳建名、施淑婷共3人登記、應選出2席。

    第四選舉區有：蕭志潔、曾泰程、林彥甫、黃美慧、顏政德、陳清全、鄭慶欽、蔡文盛、楊玲宜、彭昆耀、孫鍚洲、黃世禮、吳旭豐、劉康彥共14人登記、應選出9席、有2席婦女保障名額。

    第五選舉區有：陳慶齡、廖子齊、葉國文、林盈徹、曾沛騰、鄭成光、陳啓源、劉昊禮、吳國寶共9人登記、應選出6席，有1席婦女保障名額。

    第六選舉區有：林慈愛1人登記、應選出1席。

    在里長部分，東區有99人登記、北區85人登記、香山區45人完成登記，名單可參閱市選委會網站公告：https://www.cec.gov.tw/hcec。

    新竹市第11屆市長、市議員及第22屆里長選舉候選人登記今天截止，共有6人競逐市長大位。（記者洪美秀攝）

    新竹市第11屆市長、市議員及第22屆里長選舉候選人登記今天截止，共有6人競逐市長大位。（記者洪美秀攝）

    新竹市第11屆市長、市議員及第22屆里長選舉候選人登記截止，其中市議員第六選區僅一人登記，是唯一同額競選的選區。（記者洪美秀攝）

    新竹市第11屆市長、市議員及第22屆里長選舉候選人登記截止，其中市議員第六選區僅一人登記，是唯一同額競選的選區。（記者洪美秀攝）

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