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    參選爆炸！12人搶選台北市長破紀錄 118人角逐61席議員

    台北市選舉委員會受理市長、議員、里長登記參選。（記者蔡亞樺攝）

    台北市選舉委員會受理市長、議員、里長登記參選。（記者蔡亞樺攝）

    2022/09/02 19:42

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底九合一選舉從8月29日開放登記參選至今日下午5時半，北市選舉委員會統計，市長登記參選有12人，是歷年直轄市長選舉最多人登記參選的紀錄，比起上一屆2018年登記參選5人，高出一倍之多；今年市議員選舉席次減少2席，仍有多達118人參選登記角逐61席議員，競爭依舊激烈。

    民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊都在8月31日同一天，到選委會辦理登記，國民黨參選人蔣萬安則挑選在9月1日，找來12名青年陪同辦理登記；其他政黨登記參選市長，包括台灣維新黨蘇煥智、台灣動物保護黨張家豪、台澎黨黃聖峰。

    另外還有6名無黨籍參選人，包括「人權律師」童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟及謝立康等。選委會表示，今年市長參選保證金從原本200萬元降為150萬元，可能參選門檻降低而登記人數變多，後續還會進行參選人資格審查是否符合規定。

    至於市議員登記，共有118人登記參選，第一選舉區25人；第二選舉區13人；第三選舉區16人；第四選舉區13人；第五選舉區19人；第六選舉區27人；第七選舉區（平地原住民）2人；第8選舉區（山地原住民）3人。市選會人員還發現，上屆市長參選人吳萼洋今年不參選市長，轉而選擇登記參選市議員第3選區。

    台北市民政局指出，這屆市長登記參選人數是歷年來最多的一次，均繳交150萬元保證金，市選委會仍須審定候選人名單、資格，10月14日完成後符合資格會通知參加抽籤。

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