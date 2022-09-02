盧秀燕委託7大總幹事代完成登記參選 籲「房子蓋一半、師傅不能換」

颱風攪局，盧秀燕委託7大總幹事代完成登記，籲「房子蓋一半、師傅不能換」。（記者蘇孟娟攝）

2022/09/02 13:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是台中市第4屆市長、市議員選舉登記最後一天，國民黨「最強母雞」、台中市長盧秀燕「壓軸」登記，盧秀燕原定親自登記，受颱風軒嵐諾逼近台灣，盧秀燕坐鎮市府防颱因應，今改委請包括立委江啟臣等7大競選總幹事代為完成登記，籲選民「房子蓋一半、師傅不能換」，國民黨台中市黨部主委顏文正更發出動員令，請黨員及支持盧秀燕的選民一起拉票挺連任。

受颱風影響，台中自昨起出現強風，盧秀燕取消今日原訂登記參選市長行程，改視察抽水站及坐鎮災害應變中心會議，今日登記改請總部7名總幹事包括上次市長選戰一起打下江山的「鐵三角」立委江啟臣、前立委顏寬恒，另有立委楊瓊瓔、市議員陳政顯、市議員吳瓊華、市議員黃健豪及市黨部主委顏文正等7人代勞。

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7人協助完成記後，江啟臣指出，因有颱風來襲，市長盧秀燕心繫市政，以市政為優先坐鎮防颱行程，雖是委請7名總幹事代為登記，但盧秀燕抱持盼繼續為台中市民服務的心情爭取連任，未來7名總幹事也會分工同心協力合作幫市長打贏選戰，過去3年多來相信市民有目共睹，台中市政的建設都可以比較、用眼睛去看，均可受市民檢驗及肯定，台中市已變不一樣，請大家再給盧秀燕4年，未來會更不一樣。

楊瓊瓔也說，盧市府團隊3年來把不可能任務逐步完成，「房子蓋一半、師傅不能換」，籲選民支持讓盧秀燕連任。顏寬恒也說，盧秀燕上任市政不分藍綠、服務不分黨派，台中進步跟成長大家有目共睹，籲所有鄉親再當盧秀燕的後盾跟靠山，讓她連任。

7人幫盧秀燕完成登記後也高喊「守護台中，我堅持」、台中好、台灣更好」等口號。

颱風攪局，盧秀燕委託7大總幹事代完成登記，籲「房子蓋一半、師傅不能換」。（記者蘇孟娟攝）

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