論文也被爆涉抄襲 謝國樑回擊名嘴：圍魏救趙

國民黨基隆市長參選人謝國樑的論文也被質疑抄襲，他回應說，如果要釐清事實就送政大學倫會，不要貼個臉書斷章取義，不然會讓大家覺得是在「圍魏救趙」。（記者盧賢秀攝）

2022/09/01 22:49

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆今年選舉也變成論文抄襲檢舉大戰！時代力量市議員參選人指控民進黨基隆市長參選人蔡適應論文涉嫌抄襲，綠營名嘴張銘祐也在臉書PO文說，國民黨基隆市長參選人謝國樑論文也有抄襲嫌疑；謝國樑則回擊，他的論文都有註明出處，如果要釐清事實就送政大學倫會，最好出來當面講，不然會讓人覺得是在「圍魏救趙」。

張銘祐晚間在臉書PO文說，他以iThenticate抄襲比對系統檢視謝國樑論文，相似度指數高達44％，再用turnitin抄襲比對系統，謝國樑論文的相似度指數也高達47％。

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對此，謝國樑回應說，抄襲的本質在於引用時沒有註明出處，他的論文都有註明出處。如果要釐清事實就送政大學倫會，他也很樂意主動與學校聯繫釐清問題，希望對方如果要指控，應該要學時力開記者會，出來當面好好講，把一切抄襲的本質都分析清楚，而不要貼個臉書斷章取義，不然這樣會讓大家覺得是在「圍魏救趙」。

謝國樑說，他用華藝公司的比對系統：「Symskan文獻相似度檢索服務」，他的論文都有註明出處，而且原創有82％，相似度只有18％。

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