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    首頁　>　政治

    時力指控蔡適應博士論文涉抄襲維基百科、中國百度百科

    時代力量基隆市議員參選人江欣怡（左起）、台北市議員參選人陳志明與劉仕傑今（1）日召開記者會，揭露民進黨基隆市長參選人蔡適應博士論文涉及抄襲。（記者楊丞彧攝）

    時代力量基隆市議員參選人江欣怡（左起）、台北市議員參選人陳志明與劉仕傑今（1）日召開記者會，揭露民進黨基隆市長參選人蔡適應博士論文涉及抄襲。（記者楊丞彧攝）

    2022/09/01 11:39

    〔記者楊丞彧／台北報導〕南投縣長參選人許淑華、前新竹市長林智堅等人論文疑有爭議，受到大眾嚴格檢視，各縣市長參選人論文也受到高度檢視。時代力量基隆市議員參選人江欣怡、台北市議員參選人陳志明與劉仕傑今（1）日召開記者會，指控民進黨基隆市長參選人蔡適應之博士論文涉嫌抄襲，不但擷取維基百科跟中國百度百科內容、更複製基隆市長林右昌投書媒體內容，結論部分也有6頁有抄襲現象，3人呼籲蔡適應有義務出面說明清楚，之後會將整理結果送台北大學提出檢舉。

    陳志明表示，蔡適應於立法院公報上學歷寫著國立臺北大學都市計劃研究所博士，競選看板上也都市計畫博士頭銜。然而，他們接到陳情指出，蔡適應博士論文涉抄襲。經眾人至國圖把220頁論文整本印下來，以人工方式進行仔細比對，發現主要有3個問題，首先有25份文獻沒列入參考文獻，結論涉嫌抄襲比例達33%，有部分內容抄襲中國百度百科。

    江欣怡提到，當時她收到陳情時頗為震驚也痛心，因為蔡適應作為市長參選人，在學術倫理與最基本誠信都有嚴重瑕疵，不曉得這樣要怎麼讓基隆人相信，他作為市長跟候選人，有機會帶領基隆前進？

    江欣怡指出，蔡適應論文除了馬賽克式地拼貼有問題，更嚴重問題在第六章，也就是論文結論，有大量的不當引用乃至於嚴重抄襲的狀況。蔡適應博論結論有10頁、7533字內容，其中有6頁被發現有抄襲現象。10頁內容涉及抄襲2457字，經過調查發現，主要是從5篇文本拼貼剪輯組合而成，抄襲超過30％的部分超過4頁，另外，還有兩頁也有不當引用跟抄襲的問題。

    劉仕傑也質疑，博論出現逐字抄襲自維基百科跟百度，最高比例達到89%，這可以接受？涉嫌嚴重抄襲的部分，從高往低逐一排列，第81頁全頁707字剛好就是707字、100%涉及抄襲，一本博論居然在某一頁全頁抄襲，這簡直是踐踏學術尊嚴，他要求蔡適應跟台北大學對此都應該作出詳盡說明。

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