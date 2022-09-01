四大系統意見領袖相挺 新北市議員劉美芳登記拚4連任

新北市議員劉美芳（右三）完成參選登記，有四大系統的意見領袖相挺。（劉美芳提供）

2022/09/01 19:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員參選人劉美芳今天前往新北市選舉委員會登記參選，現場有包括教育、弱勢族群、新住民、青年團體等四大系統的意見領袖到場力挺，已擔任3屆議員的劉美芳感性地說，看到這麼多好朋友鼎力相助，內心非常感動，她會努力拚第4屆連任，發揮為民喉舌的精神。

劉美芳表示，她長期在第5審查會為教育深耕，推動各項教育政策以及班班有冷氣，未來她將推行程式及語言教育向下扎根，並推動公共托育中心及公立附設幼兒園設置，改善老舊校舍，創造優質的就學環境。

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針對青年團體，劉美芳說，過去她推動新北市政府成立青年局，希望未來持續推動新創事業及招商，增加更多就業機會，並爭取設置專款基金，補貼青年弱勢族群租金，並爭取建置新北表演中心，讓更多優秀藝文團體有發揮的舞台。

在弱勢族群部分，劉美芳表示，今年她替低收入戶爭取快篩補助款，為許多身心障礙團體發聲，向台鐵陳情，希望台鐵在無障礙空間規劃更完善。此外，在新住民權益部分，劉美芳也為黑戶寶寶發聲，爭取就學權利。

今天劉美芳登記參選現場，包括新北家長協會創會理事長劉炳煌、新北家協理事長梁子緒、板橋家協理事長鄭錫檜、板土區家長協會總會長田毓平、新北市生命線理事長劉炳華、新北家扶中心前主委陳雪鳳、板橋區老人會總幹事張宗仁、新北市殘障福利服務協會理事長莊昆謀、新北市殘障福利服務協會前理事長簡永卿、新北市身心障礙者體育運動總會前總會長朱豐璋、台灣亙愛國際新住民關懷協會理事長賀諺真、新北市街頭藝術協會理事長Bill、板橋國際青年商會會長林祐生等人到場力挺。

新北市議員劉美芳前往新北市選舉委員會登記參選，現場包括教育、弱勢族群、新住民、青年團體等四大系統的意見領袖到場力挺。（劉美芳提供）

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