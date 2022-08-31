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    新北「三君」女議員合體登記 承諾「選票補助款」全數捐弱勢

    新北市議員蔡淑君（中）、陳儀君（右）與洪佳君（左）今天下午合體登記。（新北市議員蔡淑君提供）

    新北市議員蔡淑君（中）、陳儀君（右）與洪佳君（左）今天下午合體登記。（新北市議員蔡淑君提供）

    2022/08/31 14:41

    〔記者周湘芸／新北報導〕九合一選舉登記參選進入第3天，適逢趨吉宜開市、祈福，新北市議員蔡淑君、陳儀君與洪佳君今天下午合體登記，展現「三君」團結好情誼，並共同立下承諾，當選後每票30元的選票補助款將全數捐出，為更多急難待援的學生打開保護傘。

    蔡淑君、洪佳君與陳儀君今皆穿著白色T恤搭配牛仔褲登記，象徵年輕氣息外，也在俄烏戰爭、台海關係不穩定的當下期許世界和平。蔡淑君上一屆在第2選區（新莊、五股、泰山、林口）獲得3萬8004票，拿下該選區最高票，她將獲得的114萬多元選票補助款全數捐給教育局專戶，作為選區內學童的救急基金。

    蔡淑君表示，他從縣議員到現在第3屆市議員，4屆都循此「慣例」將選補助款捐出，加上兒子麵包店開幕時也捐出當天營收，估計捐出600多萬元，目前該戶頭還剩有100多萬元，有需要的孩子可隨時申請，這屆若順利當選，照樣全數捐出補助款。

    同樣尋求「5連霸」的洪佳君，上屆在第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）也囊括3萬8028票，今年一起登記參選展現團結氣勢外，也共襄盛舉將捐出當選選舉補助款；第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的陳儀君不僅每年固定做公益，每年發送大文山區弱勢家庭學子助學金，總計1142位學生受惠，從上一屆起也將選舉補助款70多萬元全數捐出。

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