遭停權脫黨登記參選 陳科名：仍對民進黨不離不棄

新北市議員陳科名（前排右2）今脫黨登記參選。（新北市議員陳科名提供）

2022/09/01 15:15

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（新莊）市議員陳科名因官司纏身，被民進黨停權無法參與黨內初選，他今以無黨籍身分前往新北市選舉委員會登記參選，並表示，他內心仍對民進黨不離不棄，是否開除黨籍交由黨中央裁示，即便以無黨籍身分也同樣會力挺民進黨新北市長參選人林佳龍。

陳科名表示，他是在地新莊人，家族已在新莊扎根超過三個世代，從政20年來歷經4屆議員，從未背離新莊鄉親付託，更沒有對不起民進黨的栽培。民進黨風光時，他堅守崗位、耕耘基層，民進黨有難時，他從未落跑、不離不棄。歷屆總統、市長和立委選舉，也從未閃躲身為黨員的責任，全力輔選黨提名的候選人。

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陳科名指出，他以民進黨員為榮，只要黨有需要一定身先士卒。這次選舉堅持一貫的「不怯戰、不逃避、不落跑」，不能躲在黨的羽翼下求庇護，反而要主動出擊，投入年底議員選舉，為民進黨在新莊攻下最關鍵的一席。他也強調，絕不會主動背棄民進黨，更會繼續參與民進黨新北市議會黨團運作。

陳科名表示，這次林佳龍參選新北市長，他率先為林佳龍懸掛看板，並且勤跑基層，相信只要努力輔選，站在2014年時任新北市長參選人游錫堃的得票基礎上，終將取得勝利。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，陳科名未通過黨內提名前往登記，黨中央在登記截止後，會在最短時間內依照黨章規定祭出黨紀處分開除黨籍。

新北市議員陳科名今以無黨籍身分登記參選。（記者周湘芸攝）

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