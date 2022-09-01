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    不受涉貪案影響！黃健庭挺林姿妙拚連任 藍動員擠爆現場

    宜蘭縣長林姿妙今登記參選，舉辦造勢活動。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙今登記參選，舉辦造勢活動。（記者蔡昀容攝）

    2022/09/01 12:27

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，引起各界關注，尋求連任的她，今天登記參選，上午在縣議會外廣場造勢，大批群眾吶喊聲援。林姿妙說，上任來戰戰兢兢，把兩天當成一天用；國民黨秘書長黃健庭也到場力挺，批評檢調成為執政黨打壓異己、政治追殺的工具，讓林姿妙受盡委屈，呼籲支持者團結，讓林姿妙高票當選。

    「勇敢起飛，敬好宜蘭！」數輛遊覽車將支持者從各鄉鎮市載抵造勢現場，中途飄起毛毛雨，但不減熱情，縣議員、鄉鎮市長及參選人到場力挺，捲入弊案的林姿妙兒子林佑澤、女兒林羿伶也穿上競選團隊衣服，在會場穿梭、喊口號。

    黃健庭說，今天代表黨中央表達對林姿妙最大支持，他從未見過陪同登記有這麼大的場面，令人感動，林姿妙受檢調打壓，鄉親站出來表達相信她的清白，大家更肯定林姿妙施政，希望她繼續帶領宜蘭，推動宜蘭建設，讓宜蘭更幸福。

    「各位宜蘭鄉親父老，四年前你們做了一個正確的決定！」 黃健庭說，檢調成為執政黨打壓異己、政治追殺的工具，林姿妙受盡委屈，令人非常憤慨，對手意圖明顯，就是要影響選舉，但他們低估宜蘭人的智慧，宜蘭人都看得懂，林姿妙清清白白做人，實實在在做事，四年來努力大家看在眼裡，絕不容用扭曲事實、刻意抹黑的手法打壓，越是這樣就越團結，不只要讓林姿妙當選，還要高票當選，讓宜蘭建設不換手、不停歇。

    林姿妙表示，三年多來，戰戰兢兢，實實在在，簡單做人，認真做事，把不可能的事情變成可能，她兩天當成一天用，誠心誠意為宜蘭打拚，謝謝鄉親懇託，宜蘭縣數十年沒推出來的都推出來了，包含地熱發電、鐵路高架、高鐵延伸等。

    林姿妙說，她不敢懶惰，也不能懶惰，她會勇敢向前走，用最好的服務，拚出宜蘭好生活，並向支持者鞠躬感謝。

    國民黨籍台中市議員冉齡軒涉詐領助理費，被貪污罪起訴，她不滿指出，「宜蘭縣長林姿妙被起訴還被提名」，她的官司還在訴訟中卻被排除，對黨中央評議委員會的提名機制不滿，今天宣佈退黨參選。問及此事，林姿妙未做回應，支持者大喊「縣長加油」，林姿妙舉起手勢喊「加油」，走向宜蘭縣選委會，完成登記手續。

    國民黨秘書長黃健庭（左）站台相挺林姿妙（右）連任宜蘭縣長。（記者蔡昀容攝）

    國民黨秘書長黃健庭（左）站台相挺林姿妙（右）連任宜蘭縣長。（記者蔡昀容攝）

    國民黨動員舉辦造勢活動，支持者擠爆現場。（記者蔡昀容攝）

    國民黨動員舉辦造勢活動，支持者擠爆現場。（記者蔡昀容攝）

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