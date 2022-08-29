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    林姿妙涉貪被起訴》綠營：國民黨瞎挺 藍營：民進黨撿到槍

    林姿妙貪污被起訴，民進黨縣黨部批國民黨議員瞎挺，監督不力，是非不分。（記者游明金攝）

    林姿妙貪污被起訴，民進黨縣黨部批國民黨議員瞎挺，監督不力，是非不分。（記者游明金攝）

    2022/08/29 14:51

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，民進黨縣黨部昨抨擊國民黨議員黃琤婷、楊弘旻等人，罔顧事實、力挺貪腐，替林姿妙辯護，以「竹篙湊菜刀」方式，妄加拼湊、誤導民眾，完全失去監督縣政能力，讓議會蒙羞。國民黨反擊，單憑一份錯誤百出的起訴書，就可以讓民進黨像撿到槍一樣四處掃射，在未來，林姿妙會在法庭上力證自己清白。

    民進黨冬山鄉縣議員參選人林佩螢說，林姿妙被起訴後，國民黨縣議員黃琤婷、楊弘旻等人，大力抨擊司法、質疑檢調，現在早已不是國民黨往昔可以一手遮天的年代，指稱司法迫害，挑戰司法威信，非常不可取。

    縣議員呂惠卿指出，1558農地免增土增稅違法經過，縣府一級主管都承認犯罪事實，國民黨議員還在說移花接木，是刻意混淆視聽。縣黨部執行長程堯紅說，國民黨議員盲目護航，都只是情緒發言，有違議員監督縣政本份。

    縣議員參選人黃惠慈說，請林姿妙不要污名化單親家庭，不要常用單親媽媽的苦肉計轉移話題，指控林姿妙的是她任命的處長、縣長室助理跟人頭帳戶民眾，這些人都不是民進黨的人。

    冬山鄉縣議員參選人江汶賢說，這個案件，丟盡宜蘭人的臉，國民黨議員不問事實，用錯誤的拼湊資訊，只是貽笑大方。劉添梧議員指出，如果林姿妙和國民黨議員堅持是司法迫害，可以去告地檢署，為什麼不敢？因會會多一條誣告罪。

    國民黨議員楊弘旻說，縣長這幾年做的怎樣，縣民都看在眼裡，大家有目共睹，講到案情，根本是民進黨比較像是移花接木、東拼西湊，當初所謂的機六弊案，現在在哪裡？

    黃琤婷指出，單憑錯誤百出的起訴書，就可以讓民進黨像撿到槍一樣四處掃射，在未來，林姿妙會在法庭上力證自己清白，希望民進黨刮別人鬍子前先把自己括乾淨，在提這樣的議題時，先檢視江聰淵的作為。

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