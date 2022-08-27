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    江聰淵批林姿妙 用王八機有鬼

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（左）說，林姿妙為什麼要使用王八機？為什麼要有那麼多人頭帳戶？縣民都很好奇！（記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（左）說，林姿妙為什麼要使用王八機？為什麼要有那麼多人頭帳戶？縣民都很好奇！（記者游明金攝）

    2022/08/27 05:30

    〔記者游明金、蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨再質疑，林姿妙為什麼要使用王八機規避檢廉監聽？是做什麼事不敢讓人知道？又為什麼要有那麼多人頭帳戶？還要每天跑「三點半」擔心票據能否兌現，縣政怎麼能做得好？林姿妙出席縣府活動，面對質疑只說「都講過了」，未多做回應。

    江聰淵昨出席民進黨壯圍鄉長參選人莊謦宇競選主視覺發表會；對林姿妙涉貪污被起訴，使用王八機、人頭帳戶等問題，他說，很多縣民有疑問，縣長為什麼要使用王八機、外勞卡？是要規避不當行為怕檢廉監聽到嗎？還是有什麼事不能讓人知道？

    江也提到，縣民同樣很好奇，為什麼一個縣長需要那麼多的人頭帳戶，除了自己的、家人的，還有需要用酬金或過水費取得，總共五十五個帳戶，根據起訴內容，林姿妙利用人頭帳戶洗錢，財產來源不明達七八四四萬元。

    對於林姿妙女兒林羿伶於公開信說林姿妙因債台高築，每天要跑「三點半」。江聰淵表示，林羿伶與他弟弟曾經當過礦業公司董事長、董事，為何淪落到每天要跑三點半，擔心票據能否兌現？人頭帳戶進出太複雜了，工程太大也太疲累，林姿妙縣政一定做不好，會影響宜蘭發展，如果真的這麼可憐，就專心處理好債務，把縣政交給別人。

    綠營備索起訴書 藍營批打烏賊戰

    宜蘭縣議會民進黨團昨也表示，宜蘭地檢署起訴林姿妙的二十頁新聞稿，是起訴書濃縮精華，下週一起，歡迎民眾到黨籍立委、議員服務處索取影本。國民黨團則批說，林姿妙還沒有罪定讞，綠營就拿起訴書救選舉，大打烏賊戰。

    民進黨議會黨團總召陳俊宇說，這本起訴書是林姿妙的「武功秘笈」，就像吸星大法是吸他人內力，提升自己功力，林姿妙變成吸金大法，把錢吸到自己身上，民進黨立委、縣議員服務處已準備了起訴書精華版影本，歡迎民眾索取帶回家慢慢研究，了解真相。

    國民黨議會黨團則反擊說，案情還未經法院三審定讞判決，不代表有罪，民進黨見民調起不來，司法介入起訴林姿妙，拿起訴書救選舉，無視無罪推定原則。縣議員黃琤婷也建議民眾去索取影本，幫忙看看內容多麼荒謬，錯誤百出。

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