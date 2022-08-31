綠營喊「反對家族干政」 林姿妙反批：民進黨不會抹黑就不會選舉

民進黨提名的縣議員參選人，將「反對家族干政，廉能宜蘭縣政」列入共同政見，今天並到縣府廣場宣誓表達立場。 （記者游明金攝）

2022/08/31 12:37

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶涉貪被起訴，林羿伶更被檢察官抨擊，恣意召喚縣府主管下達指令，操弄縣府官員，嚴重破壞體制。民進黨提名的縣議員參選人，將「反對家族干政，廉能宜蘭縣政」列入共同政見，今天並到縣府廣場宣誓表達立場；對此，縣長林姿妙反諷「民進黨不會抺黑，就不會選舉」。

民進黨在宜蘭縣提名16人參選議員，今天的宣示記者會，包括議員陳俊宇、陳文昌、劉添梧、呂惠卿、謝燦輝、林麗，以及議員參選人黃惠慈、林佩螢、謝家倫等人，隨後並到縣選委會辦理登記。

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陳文昌說，台灣有一套很好的文官制度，縣府公務員素質也很高，不可能去違法，卻因為林羿伶的指示與要求，不得不做，林姿妙家族干政，連累那麼多同仁，縣府士氣很差，對縣民是很大損害，民進黨堅絕反對家族干政，要與縣民一起重返榮耀，建立清廉的宜蘭。

劉添梧指出，宜蘭的傳統，不管陳定南、游錫堃都受人稱讚，林姿妙無心縣政，在外面趴趴走，早上要跑告別式，下午要「跑三點半」，晚上還要跑餐廳，宜蘭的遠景與未來，她一定都不知道。

謝燦輝說，我們要的是專業縣長，要專心為縣民付出打拚的縣長，不是一個跑三點半的縣長，林姿妙除了跑攤，還為宜蘭做了些什麼，把文官制度搞亂了套，利用親友團炒土地，林姿妙進到縣府，這個親友團更加厲害、為所欲為，這次選舉要讓林姿妙下架，這是很多縣民的期盼。

陳俊宇指出，家人干政對縣政造成很大傷害，期待縣府趕快恢復過去的廉能政府，讓公務員免於恐懼，才能專業、專心，沒有壓力的為縣民服務，才不會讓宜蘭在台灣的競爭力倒退那麼多年。

陳俊宇說，除了黨提名的議員，將「反對家族干政，廉能宜蘭縣政」列入共同政見，也號召第四類（鄉鎮市長）與第五類（鄉鎮市民代表、村里長）參選人共同響應。

林姿妙今參加縣府活動，對於民進黨的批評，她說，民進黨不會抺黑，就不會選舉。國民黨議員莊淑如指出，選民心中自有一把尺，選民眼睛是雪亮的，縣長簡單做人、清白做事，現在雖然是起訴，但還沒有定讞，相信司法會還給縣長清白，明天還是會陪縣長登記參選，唯一支持林姿妙縣長。

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