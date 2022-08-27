林姿妙涉貪起訴 國民黨︰拿明朝劍斬清朝官 陳金德︰林營胡亂拼湊 誤導民眾

宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，國民黨議會黨團把責任推給前朝，前代理縣長陳金德(中)出面反駁，批林姿妙陣營濫用法律，欺騙社會，誤導民眾。（記者游明金攝）

2022/08/27 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，其中包括以免徵一五五八地號農地土增稅，換取地主繼續無償提供九十八地號用地，做為韓國瑜二○二○年總統選舉競選總部使用，有貪污圖利的對價行為；國民黨議會黨團卻點名競總展延是前代理縣長陳金德任內核准；陳金德昨反駁，林姿妙陣營是濫用法律，欺騙社會，移花接木、誤導民眾。

藍營︰前縣長認定恢復農用 免徵土增稅

國民黨議會黨團發表聲明，強調一五五八農地被指未農地農用，是時空錯亂，「拿明朝劍斬清朝官」；且出具公文強調此案在二○一七年三月二日，前縣長已經認定恢復農業使用，免徵土增稅並無涉圖利問題。至於韓國瑜競選總部案，更點名此案在民進黨陳金德代理縣長任內，縣府就同意核准延長使用臨時建築物。

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陳金德反駁，二○一七年他不是縣長，但有被影射感覺，一五五八農地在二○一六年間，就因填土做停車場，未農用被縣府裁罰列管，要求同年五月十五日前恢復原狀。

陳金德指出，該農地未在期限內恢復農用，依農發條例規定，移轉時須課徵土地增值稅，地主陳正勳二○一八年出售相關土地，依規定須繳一一二萬元土增稅。

陳︰問題在逾期未改善 仍須課徵土增稅

陳金德批評，國民黨刻意以縣府二○一七年三月的函，證明已改善農用，但那只是地稅局的「田賦證明」，可以免繳地價稅，就算當時有改善，也逾二○一六年五月的期限，無法做為免徵土增稅依據，林姿妙陣營胡亂拼湊，誤導民眾。

他表示，陳正勳為了解套，證明在二○一六年的期限內改善，才會找林姿妙幫忙，偽造二○一六年五月五日的土方流向證明，由縣府虛偽認定已在期限改善，據此解除列管免徵土增稅，這才是事實真相。

至於競總問題，陳金德說，那原是林姿妙競選總部，使用期限到二○一八年十一月廿四日，最長可展延一年，縣府建設處同意展延至二○一九年三月四日，這沒什麼問題，林姿妙擔任縣長，再讓自己的總部展延到同年十一月廿三日。

陳金德指出，林姿妙為了將競總提供給韓國瑜使用，但二○二○年總統大選一月十一日才投票，這就超過一年期限，因此要求建設處長吳朝琴推動修法，把延長使用期限從一年改為三年，並在二○一九年十月廿二日林姿妙主持的縣務會議通過。

陳金德指出，林姿妙女兒林羿伶講得更清楚，她跟吳朝琴說，一五五八農地土增稅要解決掉，地主才會出具九十八地號土地同意書讓競總繼續使用，明顯有對價關係，檢方認為這個交換讓陳正勳免去一一二萬元土增稅，讓林姿妙獲取免拆除及重新搭建競總二四○萬元費用，獲得不正利益事證明確。

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