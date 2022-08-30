民進黨議員批「家人干政」、「空殼縣長」 林姿妙不發一語

民進黨議會黨團今召開記者會，抨擊縣長林姿妙、女兒林羿伶「家人干政、司法認證，母女同心、官邸煉金。」（記者游明金攝）

2022/08/30 17:29

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶涉貪被起訴，民進黨議會黨團抨擊，縣長「家人干政」經過司法認證，林羿伶干涉縣政是實質的「地下縣長」，林姿妙只是「空殼子」，只是「公關主任」，負責每天跑攤，縣民眾所皆知。林姿妙今天主持縣務會議，面對媒體詢問「不發一語」。國民黨議會黨團反擊，起訴內容錯誤百出，選在選舉前恣意起訴，背後目的才是眾所皆知。

「家人干政、司法認證，母女同心、官邸煉金。」民進黨議會黨團今召開記者會，黨團總召陳俊宇指出，從檢方起訴書明顯看出，林姿妙放縱女兒林羿伶把手伸進縣府，把縣府局處長找進官邸喬事情，對縣政上下其手，檢察官都批評林羿伶操弄縣府官員於股掌，嚴重破壞體制，並與其母共同收受不正利益，起訴書寫的這麼清楚，是「司法認證」的干涉縣政。

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「林姿妙只是一個空殼子，每天只是跑攤，好像是公關主任。」議員謝燦輝說，縣府整個團隊，從副縣長、秘書長他們的決策，都要到林羿伶那裡才能決定，家人干政非常嚴重，這三年多，林姿妙就是負責跑外面，好像是公關主任，問問題她也不懂，縣民看到的林姿妙是一個空殼子，不是實質縣長，實質地下縣長就是她女兒，我們不要向貪腐屈服，縣民眼睛要睜大一點。

議員劉添梧說，林姿妙公私不分，當縣長沒有縣長的樣子，林羿伶找縣府處長到官邸喬事情，非常不適當。議員林麗表示，林姿妙的縣府是「有關係」找關係，「沒關係」就困難重重，林姿妙家族迅速累積財富的鍊金術，內幕值得大家好好了解。

議員吳宏謀說，林姿妙對縣政不了解，也不相信縣府團隊，只好交女兒處理，才會搞出這麼嚴重的事，國民黨議員還背書坦護，如果是清白的，國民黨團可以帶林姿妙到廟裡向神明發誓，「她敢嗎？林姿妙丟盡宜蘭人的臉，應該辭職、退選」！

議員呂惠卿表示，政治人物的家人絕不能逾越本分，林姿妙心腹吳朝琴講「林姿妙很多都聽林羿伶的」，在地人都知道，林姿妙看不懂公文，簽名也簽顛倒，對縣政一無所知，很多事都是林羿伶下指令，林姿妙就像人形立牌，每天只是跑紅白帖。

林姿妙今出席縣務會議，面對媒體詢問，不發一語走入會場。

國民黨議會黨團指出，檢察官起訴內容錯誤百出，起訴書內根本沒有拿出確切的犯罪事證，就恣意起訴，檢方選在選舉前起訴，其背後目的，眾所皆知，無需贅述。

林姿妙面對綠營質疑家人干政，她不發一語走進縣務會議會場。（記者游明金攝）

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