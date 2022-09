髒話變文宣看板？嘉義市議員：是幽默的字獨遊戲

民進黨嘉義市議員凌子楚的競選看板文字「去你的嘉義市未來」,引發討論。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟/嘉義報導〕民進黨嘉義市議員凌子楚年底地方選舉已完成參選議員登記,他最近在市區掛上看板,標語「去你的嘉義市未來」引發熱議,有民眾狐疑「是髒話嗎?」凌子楚說,這是幽默的字獨遊戲,「去你的嘉義市未來」搭配英文「Go Future 」,可以透過斷句呈現三種意思,每種有不同的意義及代表的個性,要和選民來玩一場「心理遊戲」。

凌子楚說,他從2019年1月進行市民服務,到今年6月,總數1035件,平均每月20多件,但必須讓更多選民瞭解,因而希望透過創意文宣,吸引民眾到臉書粉專觀看議員服務成果。

凌子楚說,4年前競選市議員,他用全黑底看板,曾被人批評「觸霉頭」,但事實證明效果很好,有更多人認為質感好,也開始有候選人用類似的作法。今年初他開始思考競選文宣,有許多瞭解他的理想與理念的學生協助照相、設計圖文,但他原本想的文案都被年輕人「打槍」,直到7月的會議,想到以字獨遊戲,構思出「去你的嘉義市未來」標語,「去」的英文是「Go」,「Go」又代表「加油」,搭配英文「Go Future 」,讓民眾先被中文吸引,再看到英文而瞭解意義,「Go future.Let’s go future.Let’s go Chiayi for future」

創意口號被誤認為是髒話怎麼辦?凌子楚說,即使有人直接看到文字而聯想到「那種意思」,也代表著近年來受疫情影響導致的「悶」,能透過這句話來發洩出來,不是用謾罵,而透過幽默讓人會心一笑,邀請民眾「一起去,嘉義市的未來。」

凌子楚4年前的競選文宣用黑底,曾被批評「觸霉頭」,但反而有不少人認為有質感。(取自凌子楚臉書)

