髒話變文宣看板？嘉義市議員：是幽默的字獨遊戲

民進黨嘉義市議員凌子楚的競選看板文字「去你的嘉義市未來」，引發討論。（記者林宜樟攝）

2022/09/01 09:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員凌子楚年底地方選舉已完成參選議員登記，他最近在市區掛上看板，標語「去你的嘉義市未來」引發熱議，有民眾狐疑「是髒話嗎？」凌子楚說，這是幽默的字獨遊戲，「去你的嘉義市未來」搭配英文「Go Future 」，可以透過斷句呈現三種意思，每種有不同的意義及代表的個性，要和選民來玩一場「心理遊戲」。

凌子楚說，他從2019年1月進行市民服務，到今年6月，總數1035件，平均每月20多件，但必須讓更多選民瞭解，因而希望透過創意文宣，吸引民眾到臉書粉專觀看議員服務成果。

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凌子楚說，4年前競選市議員，他用全黑底看板，曾被人批評「觸霉頭」，但事實證明效果很好，有更多人認為質感好，也開始有候選人用類似的作法。今年初他開始思考競選文宣，有許多瞭解他的理想與理念的學生協助照相、設計圖文，但他原本想的文案都被年輕人「打槍」，直到7月的會議，想到以字獨遊戲，構思出「去你的嘉義市未來」標語，「去」的英文是「Go」，「Go」又代表「加油」，搭配英文「Go Future 」，讓民眾先被中文吸引，再看到英文而瞭解意義，「Go future.Let’s go future.Let’s go Chiayi for future」

創意口號被誤認為是髒話怎麼辦？凌子楚說，即使有人直接看到文字而聯想到「那種意思」，也代表著近年來受疫情影響導致的「悶」，能透過這句話來發洩出來，不是用謾罵，而透過幽默讓人會心一笑，邀請民眾「一起去，嘉義市的未來。」

凌子楚4年前的競選文宣用黑底，曾被批評「觸霉頭」，但反而有不少人認為有質感。（取自凌子楚臉書）

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